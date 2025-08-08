晴時多雲

父母遲不贈與上千萬房產 他嗆「1句話」老媽傻眼了

2025/08/08 18:57

有些父母在分配財產時，會將子女的婚姻列入考量。示意圖。（歐新社）有些父母在分配財產時，會將子女的婚姻列入考量。示意圖。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕一位已婚越南男士投書媒體稱，在一次繼承權討論中，要求父母贈與價值 120 億越南盾（約台幣1320萬）的房地產，但媽媽擔心落入媳婦的手中，遲遲未應允。這位男士大吐苦水，直接告訴媽媽：「如果你把兒媳當外人，她也會這樣對待你」。

1位越南已婚男士投書《越南快訊》，對父母遲遲不分產大吐苦水。他說，父母60多歲了，擁有價值約120億越南盾房地產。因父母健康狀況每況愈下，最近一直在考慮將財產分給子女。自己是父母唯一的兒子，一年前結婚，工作穩定，現在和妻子租了一間小房子。

他稱，自己主動提出希望父母贈與一部分土地，以便在附近蓋房子的想法時，父母遲遲不應允。媽媽僅含糊地說：「我們正在考慮，但是如果現在轉讓，以後你們之間萬一出了什麼事怎麼辦？」他向媽媽探詢原因，媽媽講了一個友人的故事，對他說：「還記得我們隔壁的鄰居嗎？她給了兒子30億越南盾（約台幣330萬）買房，一年後，她的兒媳吵著要離婚，要求賣掉房子平分錢。」

他表示，這時忽然明白父母猶豫的真正原因，無非是擔心妻子最終可能會擁有部分房產。他雖理解父母的感受，也知道父母成長的年代，媳婦必須吃苦耐勞才能在夫家立足，對家庭財產沒有發言權。但時代變了，如今的婚姻是平等關係，夫妻應該共同分擔責任，否則家庭無法穩固。

他強調，妻子受過良好教育，也有穩定的工作，多年來2人一直想要存錢買房，「如果房子上只寫我的名字，她卻被排除在外，我會覺得很慚愧，讓人覺得她不是我的家人」。所以這位男士直接跟媽媽說：「如果你把兒媳當外人，最終她也會這樣對待你，誰會全心全意投入一個將她視為外人的家庭呢？」

這位男士想告訴父母，「與其因為害怕土地被奪走而緊緊抓住不放，為什麼不讓孩子安心，鼓勵孩子們共同建造和保護自己的家園呢？」他認為，一個女人若能得到夫家的信任，會讓她更喜愛婆家。

