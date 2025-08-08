晴時多雲

京元電將赴新加坡投資設廠 二度提高資本支出37％至370億

2025/08/08 16:53

京元電將二度提高資本支出至370億。圖為京元電董事長李金恭（左）與總經理張高薰（右）。（資料照）京元電將二度提高資本支出至370億。圖為京元電董事長李金恭（左）與總經理張高薰（右）。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕因應AI處理器及特殊應用晶片（ASIC）強勁需求，測試大廠京元電（2449）今日董事會通過追加資本支出計畫，今年資本支出預計將提高至370億元，上修幅度達37%，並創歷年新高，這是京元電今年內二度調升資本支出。董事會並通過現金增資新加坡子公司，代表因應地緣政治，京元電將赴新加坡投資設廠。

京元電董事會也通過財務團隊人事異動案，原財務長趙敬堯轉任會計長，原財務協理周婉芬升任財務長，共同強化治理體質與永續發展布局。

京元電表示，AI處理器或相關ASIC產品的晶圓製程全面微縮至3奈米甚至2奈米製程世代，並採用CoWoS等先進封裝，在晶片密度大幅提高、功耗明顯增加、異質晶片整合成為主流等情況下，容錯率也愈趨嚴格，隨著封裝後IC的價值提升，更凸顯測試環節製程的重要性。

隨著AI算力需求的不斷提升，且市場能見度愈趨明確，但因測試設備交期及廠房建置前置時間拉長，京元電決定提前布局高階測試產能，且在確保「遵守財務紀律、深耕工程技術、掌握市場機遇、追求持續成長」四大前提下，董事會決議將今年資本支出由近270億元提升到370億元。

京元電宣布財務團隊人事異動，為公司組織優化及長期營運策略一環，展現京元電對財務專業與永續承諾的高度重視。原財務長趙敬堯調任會計暨成本資產管理中心擔任會計長一職，將持續專注於提升公司整體財務報表正確性與成本控管效率。

原財務協理周婉芬升任財務暨永續發展管理中心擔任財務長一職，將負責統籌資金運用、財務策略、風險管理及永續發展事務，強化公司資本結構，並回應ESG與企業永續的全球趨勢。

此次人事調整充分展現京元電對內部人才的重視與信任。財務長周婉芬將財務與永續策略並重，趙敬堯會計長則持續強化資產管理與成本控管，雙方將攜手建構更穩健的財務治理並致力於推動創新、效率與永續發展。

