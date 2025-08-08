晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

抗台美關稅 窗簾廠慶豐富將擴增亞特蘭大據點

2025/08/08 16:18

窗簾大廠慶豐富（9935）董事長許閔琁（左）和總經理許竣然（右）表示，慶豐富將打造全渠道商業模式，預計第4季擴增亞特蘭大據點的產能，強化電商客戶即時供貨服務。（記者楊雅民攝）窗簾大廠慶豐富（9935）董事長許閔琁（左）和總經理許竣然（右）表示，慶豐富將打造全渠道商業模式，預計第4季擴增亞特蘭大據點的產能，強化電商客戶即時供貨服務。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕窗簾大廠慶豐富（9935）董事長許閔琁表示，慶豐富將打造全渠道商業模式，預計第4季擴增亞特蘭大據點的產能，強化電商客戶即時供貨服務，全年營運在關稅和匯率壓力下，希望獲利能守住去年水準。

慶豐富總經理許竣然表示，上半年面臨美國關稅貿易政策、新台幣大幅升值等干擾，慶豐富上半年合併營收達23.69億元，較去年同期微減1.55%，其中美國市場營收比重占約8成、歐洲15%、亞洲及其它地區約5%。

第2季台幣升值認列匯兌損失1.42億元，對每股盈餘影響0.8元，使得今年上半年稅後淨利5247萬元，每股盈餘0.3元，皆較去年同期1.06元縮水，但本業營業利益達2.52億元，年增26.52％，創下歷年同期新高。

慶豐富財務長張峻銘表示，若用美元原幣計算，今年銷售金額和去年同期落差僅30萬美元，若從產品別來看，窗簾業績比去年成長，僅毛毯等居家用品呈現衰退。

窗簾事業採取「全渠道」通路拓展策略成效也已浮現，去年電商通路創造近3200萬營收，今年上半年電商通路業績已達去年全年約7成水準，第3季是電商通路旺季，希望今年電商渠道業績能成長2成，全年達3700萬元的業績。

為搶攻電商消費升級商機，慶豐富下半年將於線上電商通路客戶平台陸續推出多款免打孔系列窗簾新品，鎖定消費者對於安裝便利性與快速客製化的產品需求，同步針對既有線上銷售窗簾產品調漲價格，以反映關稅、匯率造成的成本影響。

在全渠道商業模式帶動下，若以美元計算，今年全年營收將挑戰8~10%成長。為激勵員工、留任優秀人才，董事會通過買回庫藏股以轉讓員工，將於8月8日至10月7日期間，預計買回股票2000張，買回價格區間為15元至31元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財