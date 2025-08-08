台達電AI電源出貨旺 7月營收創單月新高

台達電受惠於AI電源、散熱產品出貨力道強勁，7月營收創下歷史單月新高記錄。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）受惠於AI電源、散熱產品出貨力道強勁，7月營收453.97億元，月增7.6%、年增21.6%，創下歷史單月新高記錄，其中，電源及零組件貢獻53%，基礎設施31%、自動化10%、交通6%；今年前7個月營收累計為2883.51億元、年增24.25%，同寫新猷。

台達電已將旗下工業自動化整合AI技術，打造智慧工廠事業範疇等相關解決方案，也將機器人投入珊瑚保育工作，將於本月20日至23日揮軍台北自動化展。管理層重申，集團AI相關營收比重已接近3成，成長動能可望延續到下半年；因應輝達新的AI伺服器架構，台達電將強化下一代電源機櫃規格，預計將導入利基型的高壓直流設計，深化AI資料中心布局。

台達電目前延續7月31日法說會看法，提到目前獲利以AI伺服器電源與冷卻解決方案為主要貢獻來源，其中資料中心液冷系統市占率高、供不應求，下半年仍有新客戶加入。液冷產品前段組裝在台灣，最終系統於美國完成，目前正考慮將部分中段製程轉移至泰國。

台達電看好下半年AI需求無虞，來自高效能運算應用的資本支出將持續推升AI基礎建設擴張。目前公司的AI相關營收主要集中於伺服器電源（占整體22%）與冷卻系統（占5%），產品組合帶動整體毛利上揚，受惠於AI產品毛利率優於整體平均，對獲利貢獻程度極高。

