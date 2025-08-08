廣越受惠出貨旺季效應 前7月營收創歷史次高

廣越受惠於進入出貨旺季，7月合併營收為19.6億元。（廣越提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕羽絨衣代工廠廣越（4438）受惠於進入出貨旺季，7月合併營收為19.6億元，月增3.7%、年減11.8%，營收較去年同期減少主要受匯率與船期調整所致；今年前7個月營收累計為95.1億元、年增9.1%，創歷史同期次高，管理層看好未來能夠延續穩健的成長動能。

廣越表示，7月部分受船期調整影響的訂單已排入未來1至2個月內交付，全年出貨計畫與品牌拉貨需求均維持穩定增長，展望與先前相同，持續保持正向。

請繼續往下閱讀...

董事長吳朝筆進一步指出，公司長期深耕高技術、高附加價值的機能服飾製程，並針對主要品牌客戶完成多元產地布局，具備高度抗壓體質與供應韌性。「我們是少數同時擁有國際大客戶與優勢產地配置的供應商，這使我們在產業整併與市場變局中，競爭優勢日益明確。」

吳朝筆認為，現階段產業面臨的挑戰，已從「有沒有訂單」轉為「誰能穩定交貨」。廣越將持續以資本報酬率（ROE）為營運指標，推動「Icebreaking 計畫」，深化組織效率、優化接單策略與資本支出節奏，穩健強化營運體質。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法