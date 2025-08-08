晴時多雲

研揚下半年營運雙增 AI貢獻挑戰接近3成

2025/08/08 16:01

研揚看好今年營收比重可望維持上半年45%、下半年55%的目標。（資料照）研揚看好今年營收比重可望維持上半年45%、下半年55%的目標。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠研揚（6579）今天在法說會指出，今年營收比重可望維持上半年45%、下半年55%的目標，下半年營收也將優於去年同期，主要受惠於對比基期較低，加上多項專案陸續發酵。各區域市場均呈現成長，美國上半年成長30%，中國成長38%，歐洲與亞太亦有5%至10%的增幅。

產品組合方面，研揚嵌入式與工業主板業務在下半年有新專案推進，系統事業特別是HAI領域上半年成長79%，網通產品成長28%，工業創科副品牌成長45%。工業平板受訂單延遲影響上半年衰退16%，下半年可望回升。軍工、無人機與機器人等新應用專案數量增加，涵蓋倉儲、搬運、人形與機器狗等多種型態。

此外，研揚觀察旗下AI業務成長明顯，上半年營收占比達22%，高於去年15%，公司目標挑戰下半年逼近30%。AI專案橫跨製造、零售、軍工與農業等多元產業，並出現百萬美元以上的大型案。研揚具備從低階到高效能AI工作站的完整產品線，並與Intel、AMD、NVIDIA、高通、聯發科、NXP等晶片廠及多家加速器廠商合作，滿足不同性能需求。

在軟體佈局上，研揚研發人力有一半投入軟體開發，聚焦作業系統、資安與設備管理三大方向，以提升AI與邊緣運算解決方案的整合價值。公司同時評估美國生產規劃，以因應未來可能的貿易政策變化。

風險面上，研揚看好新台幣匯率升值的影響已較第二季緩和，關稅影響有限且多數可轉嫁客戶，惟美國政策變動仍是潛在變數。整體而言，研揚對下半年營運保持樂觀看法，預期AI及多元應用的推進將持續帶動成長。

