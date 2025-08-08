晴時多雲

富采Q2每股虧1.19元 獲利創近6季新低

2025/08/08 15:31

富采展望第三季，看好先進顯示、特殊照明、顯示及車用等領域持續推進。（資料照）富采展望第三季，看好先進顯示、特殊照明、顯示及車用等領域持續推進。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕LED廠富采（3714）第二季每股損失1.19元（EPS -1.19），創最近6個季度的新低點，管理層今天在法說會指出，旗下Micro LED（微發光二極體）將陸續導入中端應用市場，並逐步開始試量產，後年起有望為營收帶來明顯貢獻，公司正在同步透過合作廠商共同研發，全力鎖定集團「3加1」策略，布局明年新產品。

富采第二季營收57.4億元，季增1.95%、年減13.63%，歸屬母公司業主淨損為8.8億元，季減99%、年減191%，基本每股損失1.19元，季減98%、年減190%。管理層指出，旗下Micro LED主要應用於透明顯示 ，Mini LED與OLED在高階IT產品的占比亦將持續提升。

展望第三季，富采看好先進顯示、特殊照明、顯示及車用等領域持續推進專案成果，並積極拓展紫外光UVC、UVA於殺菌與工業固化的新應用。顯示看板業務預計較第二季小幅成長，但受匯率影響，與去年同期相比將呈個位數下滑，全年營收則預估持平或微幅下降。

在車用領域，富采認為市場仍受全球經濟低迷、中國品牌車衝擊國際品牌、美國新能源車政策不確定及競爭加劇等挑戰，高市佔率產品受影響較大，但市佔率較小的模組產品維持成長。公司積極發展新技術並導入車外顯示，車用背光預計今年底開始挹注營收，明年貢獻將更為明顯；車外顯示與車外照明則預計2027年起產生營收。

中長期而言，富采看好每輛車使用的LED顆數將大幅增加，包括抬頭顯示器、車外顯示看板及氛圍燈等，並積極爭取未來兩年後能帶來營收的專案。雖短期市場動能偏弱，富采仍維持雙加值引擎策略，持續聚焦車用、先進顯示、智能感測與AI光通訊等高潛力應用，為長期成長奠定基礎。

