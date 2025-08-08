晴時多雲

廣達7月營收同月新高 12日法說聚焦輝達新品佈局

2025/08/08 15:06

廣達（2382）受惠於美系客戶AI伺服器訂單動能強勁，7月營收創歷年同期新高。（資料照）廣達（2382）受惠於美系客戶AI伺服器訂單動能強勁，7月營收創歷年同期新高。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達（2382）受惠於美系客戶AI伺服器訂單動能強勁，7月營收1583.42億元，儘管較第二季底（6月）下滑16.6%，但年增27.4%，創歷年同期新高，今年前7個月營收累計為1兆1481.35億元、年增65.64%，同寫新猷。管理層預計下週二（12日）參加外資法說會，當天也將公布第二季財報。

廣達7月筆電出貨400萬台，月減20%、年增17.64%。管理層表示，目前正值法說會前緘默期，營運展望將在下週二法說會中加以更新。市場關注焦點將落在下半年展望，以及輝達（NVIDIA）GB200、GB300伺服器新舊轉換期出貨情形，同時聚焦明年下一代新品的開案情況。

法人指出，廣達未來將以AI伺服器作為主要成長引擎，2025年營收預計年增逾三位數，AI伺服器占整體伺服器比重將超過七成，帶動全年整體營收年增約51%。筆記型電腦業務比重將持續下降，反映市場需求調整，而公司靈活的全球製造與產業佈局則有助因應關稅與成本挑戰。

展望2026年，AI伺服器營收占比將進一步提升，法人預期，雖毛利率可能受稀釋，但仍是主要獲利動能。隨著AI伺服器需求持續上升，2025至2026年間廣達整體營收與獲利將穩步成長，亦計畫加大在AI伺服器技術研發與人才招募的投資，視其為未來發展的關鍵支柱。

在產品策略上，廣達將聚焦高階AI伺服器與高毛利車用電子產品，逐步退出低毛利領域，以優化產品組合並提升獲利結構。雖全球市場仍面臨關稅與匯率波動等不確定性，法人普遍維持對廣達未來營運的樂觀看法，認為高階伺服器銷量將逐季成長，成為營收的核心驅動力。

