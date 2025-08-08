晴時多雲

台灣將邁入超高齡社會 486團購耕耘熟齡商機

2025/08/08 15:10

486團購耕耘熟齡消費族群。（業者提供）486團購耕耘熟齡消費族群。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕台灣將邁入超高齡社會，今年65歲以上人口預計突破總人口2成，高齡消費力也是重要商機。486團購指出，有別於多數電商求「快」，486團購選擇以熟齡友善作為品牌發展主軸，耕耘高齡消費市場。

486團購觀察，60歲以上的消費者整體消費力穩定，且使用手機購物的比例持續上升。這群用戶對品牌的忠誠度明顯高於年輕世代，更重視客服服務與產品耐用性，也因此成為平台持續深耕的重要客層。

不同於大多數電商僅有線上服務，486團購設有台北、新竹、台中與高雄等實體展示中心，讓熟齡消費者可實地體驗產品、現場詢問，該公司指出，透過長期互動與售後支持拉近與消費者的距離，是打入高齡市場的關鍵。

針對熟齡市場特性，486團購近年強化真人客服訓練與展示中心服務，透過語言支持、人員培訓與流程最佳化，提升溝通品質與操作體驗。不論門市現場或電話客服，皆配有能以台語流利應對的專業人員，協助顧客完成產品諮詢、教學與售後排解，並在互動過程中累積信任感。

486先生表示，旗下許多客戶長年旅居海外，透過平台為台灣的長輩購買家電或生活用品。但長輩對科技新品不熟悉，遇到不會操作、無法設定的情況，往往不好意思麻煩子女，這時候486團購專業的客服就是他們可以信賴和依靠的對象。

486團購也表示，各地實體展示中心的空間也逐步朝向大面積、溫馨設計發展，讓長輩能在自在的環境中慢慢看、慢慢問，不被時間與銷售壓力推著走，也因客服團隊不設立個人銷售目標，也不會讓顧客有「被催買」的不適壓力。

在選品方面，也導入健康、休閒與娛樂導向的實用商品，例如健康手環、拐杖椅、超慢跑機、語音控制風扇、加濕器與卡拉OK麥克風等，皆來自實際消費者需求回饋；且因中高齡族群積極關注保養與體態管理，法國LPG體雕美容儀與臉部按摩儀等商品近年銷量穩定成長。

