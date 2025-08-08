緯創7月營收創同期新高 前7月業績超越2024全年

今年前7個月營收突破1兆元大關。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創（3231）受惠於主要北美雲端伺服器供應商客戶需求提升，AI伺服器需求強勁，加上產品新舊轉換期間兩大機種出貨齊發，帶動7月營收達到1917.26億元，儘管較第二季底（6月）減少8.4%，仍比去年同期成長122.4%，創下歷年同期新高表現，今年前7個月營收更突破1兆元大關，達1兆895.02萬元、年增92.7%，超越2024全年的1兆493萬元。

緯創7月筆電出貨200萬台，月減16.66%、年增25%，桌機出貨75萬台，月增7.14%、年減6.25%，顯示器出貨75萬台，月對月持平、年減6.25%。緯創三大AI PC相關產品第三季出貨表現預計持平於第二季，旗下AI伺服器業務則維持逐季往上的趨勢，除了新舊產品同時出貨，GB300新產品進展也相當順利。

緯創持續積極在美國佈建產能，上半年已完成階段性的相關佈建，台灣目前沒有產品受到關稅影響。法人指出，緯創未來營運將受惠於AI技術與商用市場需求的成長，特別是在Windows 10停止支援與AI PC滲透率提升的背景下，預期將推動筆電出貨量成長。

AI伺服器是緯創的主要成長引擎，與Dell、AWS合作使其在2025年取得顯著營收貢獻。法人看好緯創在美國企業客戶的GB200、300專案及新獲批的H20均有進展，並已為下一代AI伺服器做好準備，可望帶動2025與2026年的營收及每股盈餘成長。

