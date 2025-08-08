聯電減碳達新里程碑 通過SBTi 1.5°C淨零目標審查

聯電減碳達新里程碑。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠聯電今（8）日宣布，公司呼應全球控制升溫1.5°C的減排路徑，訂定溫室氣體近程、遠程及淨零目標，已正式通過科學基礎減碳目標倡議組織（SBTi ）的審查，成為全球首家通過該標準的晶圓代工業者。

聯電共同總經理暨永續長簡山傑表示，聯電早在20多年前就開始投入氣候行動，2021年宣布加入RE100，並承諾於2050年達成淨零排放，公司持續拓展再生能源使用、提升能效與製程減碳等多元措施。此次獲得SBTi認可，充分體現公司在減碳方面的堅定決心，更呼應全球對氣候變遷的關注與行動，我們將持續攜手價值鏈夥伴，落實氣候行動，打造兼顧環境、社會與經濟價值的永續未來。

SBTi由聯合國全球盟約與國際減碳倡議組織CDP等單位共同發起，旨在呼應《巴黎氣候協定》目標，透過科學方法協助企業計算合理的減碳路徑。聯電以2020年作為排放基準年，依循科學方法制定減碳目標，SBTi經過嚴謹審核程序，已宣布聯電的減碳目標通過其驗證，淨零目標為2050年達成淨零排放目標（Net Zero 2050），遠程目標則是2050年減少範疇一及範疇二95%的排放量，2050年減少範疇三90%的排放量； 近程目標2030年減少範疇一及範疇二42%的排放量，2030年減少範疇三25%的排放量。

為達成 SBTi所核定的減碳目標，聯電已針對各範疇制定相應的減量措施及預計減量佔比，以確保資源的有效配置和減碳效果的最大化。其中在範疇三部分，聯電自2022年起啟動「供應鏈碳盤查輔導計畫」，主動協助供應商進行溫室氣體盤查與管理，至今已輔導超過400家，同時也針對高碳排的關鍵供應商提供排碳熱點分析，透過能源健檢等服務分析高排碳的原因，並提供相對應的減碳建議。

