晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

捲入台積電2奈米洩密案 東京威力科創高層親自來台善後

2025/08/08 15:07

東京威力科創捲入台積電2奈米洩密案，知情人士稱，該公司高層已經親自來台善後。（彭博）東京威力科創捲入台積電2奈米洩密案，知情人士稱，該公司高層已經親自來台善後。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電2奈米洩密事件引發市場關注，目前共有6人涉案，據傳台積電員工竊取2奈米的資料，均流向日商東京威力科創（Tokyo Electron，TEL）的1名設備工程師，這名設備工程師曾在台積電系統整合部門任職。外媒引述知情人士說法指出，東京威力科創向來低調且不知名，這次罕見地成為焦點，全案爆發後，東京威力科創不只將涉案工程師開除，公司高層更已經飛往台灣處理善後。

《彭博》報導，東京威力科創是全球最大半導體製造設備供應商之一，如今正面臨來自最重要的客戶之一台積電，以及日本、台灣兩地政府的壓力，該公司正努力應對事件可能帶來的影響。

東京威力科創週四（7日）在聲明中表示，對於涉案的台灣子公司前員工，公司已採取解僱處分，並全面配合台灣司法當局調查。

早稻田大學教授長内厚說：「東京威力科創會以這種方式成為外界焦點，感覺像是一場不幸的意外。」長内厚強調：「台積電是東京威力科創最重要的客戶，也是半導體產業的核心企業。很難想像東京威力科創會承擔冒著失去一切的風險，來進行不法行為。」

知情人士透露，東京威力科創週三（6日）上午在內部會議中，指示員工避免談論此事，公司也有管理階層已飛往台灣處理後續事宜。

東京威力科創表示，目前尚未發現商業機密被分享給第三方的證據，並指出由於案件仍在司法審查中，無法提供更多細節。台灣檢方則尚未公開調查細節，也未指出6名被捕者背後的主使者。

晶片產業資深人士認為，東京威力科創並沒有任何理由去參與竊取智慧財產權的行為，還冒著破壞和最大客戶關係的風險。

報導提到，台積電是輝達、蘋果的供應商，也是全球在晶片製造設備上支出最多的企業。東京威力科創執行長河合利樹曾表示，東京威力科創能掌握客戶未來長達10年的技術規畫，這對提出和開發最有效的晶片設備相當重要，而這樣的合作方式也有助於該公司保持技術領先地位。

和多數日本企業一樣，東京威力科創正陷於美國和中國這兩大貿易夥伴之間日益升高的緊張局勢中。東京威力科創約有 40% 的營收來自中國，但受限於美方出口管制，部分先進設備無法出口到中國。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財