LTN經濟通》對等關稅僅10％ 東協此國仍不滿足

2025/08/12 07:05

美國對新加坡是呈現貿易順差的狀況，但仍須面對川普的10%對等關稅。（法新社）美國對新加坡是呈現貿易順差的狀況，但仍須面對川普的10%對等關稅。（法新社）

新加坡總理認對等關稅應為0

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普7月底宣布新一波對等關稅稅率，多數國家稅率15%至20%，其餘未被點名的國家適用稅率10%，並從8月7日起生效；換句話說，美國對全世界祭出的對等關稅是從10%起跳，這遠遠高於現行美國平均關稅稅率，位於東南亞的新加坡雖然吞下的對等關稅稅率為10%，和4月一樣，也是最低一級，但受到的影響卻遠遠不止，美國對新加坡是呈現貿易順差的狀況，主因在於雙方在2004年生效的自由貿易協定，美國如今是新加坡第二大出口市場，此外，新加坡經濟又高度依賴貿易，貿易總額佔了新加坡GDP的300%以上，種種因素都給新加坡經濟帶來了巨大風險。

川普4月首次宣布對等關稅時，就宣布對新加坡實施10%對等關稅，這讓新加坡相當不能接受，新加坡總理黃循財當時在新加坡國會，發表了措辭強烈的演說，批評美國對新加坡徵收關稅的行徑「不是對朋友會做的事」。黃循財當時強調，若這些關稅真的是基於對等原則，且目標針對的是對美國有貿易順差的國家，那麼新加坡應該被課徵的關稅稅率應為零。

黃循財指出，考量到這項關稅政策對新加坡經濟帶來的衝擊，未來將出現就業機會減少、薪資漲幅趨緩，甚至企業將營運據點遷回美國的情況。

新加坡的反應其來有自，在過去數十年來，美星兩國建立了深厚的經濟關係，新加坡是東南亞唯一與美國簽有自由貿易協定（FTA）的國家。2004年生效的《美國－新加坡自由貿易協定》（USSFTA），美國把對新加坡商品徵收的關稅降為零，新加坡也把對美國商品徵收的關稅降至零 ，這讓雙邊貿易額持續成長。2024年時，美、星雙方貿易總額為892億美元，美國對新加坡出口額為460億美元，年增8.4%；美國對新加坡進口額為432億美元，年增5.6%，美國對新加坡呈現28億美元的貿易順差，和2023年相比大增84.8%。

不過，雖然黃循財在4月表達了對美國的不滿，但近期似乎出現轉變。據新加坡《商業時報》（The Business Times）報導，黃循財7月29日表示，雖然美國設定的10%基準關稅並非理想方案，但這是新加坡「可以接受」的水準。他指出，雖然零關稅才是最佳情況，但 10% 的基準關稅屬於最低一級，「我們可以接受，依然能繼續做生意」。黃循財補充稱，新加坡與美國之間依然有許多貿易與投資的機會。

黃循財7月29日表示，雖然美國設定的10%基準關稅並非理想方案，但這是新加坡「可以接受」的水準。（法新社）黃循財7月29日表示，雖然美國設定的10%基準關稅並非理想方案，但這是新加坡「可以接受」的水準。（法新社）

新加坡2025年GDP成長預測 下調1%

令人關注的是，新加坡金融管理局（MAS）4月底在報告點出了美國徵收關稅將產生乘數效果，對新加坡經濟造成「更廣泛的負面收入與需求衝擊」。背後原因在於，雖然美國是新加坡第2大出口市場，所以會有直接的10%關稅影響，但美國對其他國家的關稅，也將帶來間接效應。MAS指出，關稅實際上對製造商與出口商而言，是一種額外的稅收負擔，相當於生產稅，將對企業營收及獲利造成衝擊，並拖累新加坡國內總體需求。

新加坡貿易和工業部在4月中旬，把新加坡2025年GDP成長預測，從先前的1％至3％下調至0％至2％，認為美國廣徵關稅和美中之間持續的貿易戰，將對全球貿易和全球經濟成長造成重大壓力。

新加坡美國商會在4月2日進行的即時調查顯示，有近七成（69%）的受訪企業認為，新關稅將對其營運產生「重大」或「中度負面」影響。另外有近一半（45%）的受訪企業計劃將增加的成本轉嫁給客戶。

儘管有約20%的受訪企業認為關稅措施對其業務不會造成影響。不過資誠（PwC）新加坡亞太區關務與貿易負責人德貝茨（Frank Debets）並不認同這項說法，他表示，若有企業聲稱不受影響，卻能完全避開連鎖效應，將會令人感到意外。他舉例，企業的供應商或客戶可能受到影響，進而削弱其購買或銷售產品與服務的能力，甚至會因其他國家的報復性行動而受到牽連。

新加坡金融管理局（MAS）4月底在報告點出了美國徵收關稅將產生乘數效果，對新加坡經濟造成「更廣泛的負面收入與需求衝擊」。（路透）新加坡金融管理局（MAS）4月底在報告點出了美國徵收關稅將產生乘數效果，對新加坡經濟造成「更廣泛的負面收入與需求衝擊」。（路透）

貿易總額佔新加坡GDP的300%

有鑑於新加坡是一個高度依賴貿易的經濟體，貿易總額佔了新加坡GDP的300%以上，德貝茨指出，當美國採取對等關稅，並引發其他國家的報復性關稅時，可能會導致全球經濟成長悲觀，對新加坡出口商來說，這種需求疲弱將造成更廣泛的不利影響，即使他們本身不直接受到關稅衝擊，最終也可能因整體貿易環境惡化而受損。

新加坡國立大學商學院會計系副教授傅壽明（Simon Poh）認為，提高關稅可能對新加坡這個高度依賴貿易的經濟體造成直接與間接的衝擊，影響多個行業。在直接影響方面，更高的關稅將提高新加坡出口企業的整體成本，使其產品價格上升、競爭力下降，進而導致出口量與營收下滑。由於許多新加坡企業已融入全球供應鏈，關稅上調可能會擾亂這些供應鏈網絡，尤其是在涉及美國供應商的情況下。這可能導致延誤、物流成本增加，以及企業需要尋找替代供應商。

而在間接影響方面，關稅的實施可能增加全球市場的不確定性，使企業在投資決策上更趨謹慎。這種不確定性可能拖慢經濟增長，削弱整體商業信心。由於新加坡是全球貿易樞紐且高度依賴貿易，所以受到影響的程度將特別明顯。關稅導致進口商品價格上漲，可能推升通膨、削弱消費者購買力，進而減少國內消費，衝擊零售與服務等行業。受需求下降影響的產業可能被迫裁員或調整薪資，進一步波及就業水準與消費支出。

新加坡是一個高度依賴貿易的經濟體，貿易總額佔了新加坡GDP的300%以上。（路透）新加坡是一個高度依賴貿易的經濟體，貿易總額佔了新加坡GDP的300%以上。（路透）

