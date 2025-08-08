台積電前7月營收突破2兆大關 創同期新猷

台積電7月營收3231.66億元，創歷史次高。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭台積電（2330）今公布7月營收約為新台幣3231.66億元，重返3千億元大關之上，月增22.5%、年增25.8%，創歷史次高，次於今年4月3495.66億元；今年1至7月累計營收約為新台幣2兆962億元，年增37.6%。

受惠AI、HPC需求強勁，帶動先進製程產能利用高，台積電上月法說會，預估第3季營收為318至330億美元之間，中位數324億美元，季增近8％、年增近38％；以新台幣兌美元匯率為29元假設基準，營收約落在9222至9570億元，比上季微增，毛利率估介於55.5%至57.5％、營業利益率估45.5%至47.5％。法人預期營收與獲利將續創歷史新高。台積電並上修全年營收以美元計價將成長約30%，優於先前預估的26%。

請繼續往下閱讀...

川普宣布輸往美國的半導體晶片將課徵100%關稅，但在美國設廠或正在設廠者可豁免，台積電已在美國大投資，法人看好台積電將可分散風險，不受半導體關稅影響，激勵ADR勁揚4.86%；台積電今早盤股價攀升至1185元，上漲5元，創下新天價，隨後震盪翻黑，最後收1175元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法