晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

因應美國對等關稅衝擊 財政部提供6大財政支持措施

2025/08/08 13:07

財政部表示，因應美國宣布對等關稅暫時性稅率20%衝擊，提供6項財政支持措施。（記者鄭琪芳攝）財政部表示，因應美國宣布對等關稅暫時性稅率20%衝擊，提供6項財政支持措施。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部表示，為因應美國對等關稅政策衝擊，持續配合行政院對出口供應鏈「9大面向、20項措施」支持方案，於「金融支持」、「降低行政成本」及「租稅優惠」三大面向提供6項財政支持措施。其中，輸出入銀行提供「貿易融資利息減碼」及「輸出保費優惠」，自8月7日開始受理申請。

在「金融支持」面向，輸銀提供「貿易融資利息減碼」及「輸出保費優惠」2項措施，並自今年8月7日開始受理廠商申請，以協助廠商及其關連產業降低資金成本，減輕輸出保險徵信費及保險費負擔，鼓勵開拓新市場，確保我國廠商在全球市場競爭優勢。

「降低行政成本」面向，海關實施「保稅區通關全免裝箱單」及「擴大實施海關遠端稽核」2項簡化通關措施，以降低業者行政作業成本及法遵成本；在「租稅優惠」面向，為鼓勵產業創新轉型，與因應產業發展需求及國際情勢，提供「研發與設備支出抵減」及「擴大抵減適用」2項措施，減輕租稅負擔。

財政部表示，除上述6項措施外，為緩解受美國對等關稅政策影響衍生的資金壓力，納稅義務人如有需求，可於繳納期間內向稅捐稽徵機關申請延期或分期繳稅，不限繳稅金額、免加計利息，延期最長1年，分期最長3年（36期）；另，為利營業人資金週轉並維持營運，符合一定條件的營業人，可依規定申請退還營業稅溢付稅額。此外，國安基金也已啟動安定市場機制，以維持投資者信心與資本市場穩定。

財政部表示，將對受美國對等關稅政策影響的企業與民眾，持續給予協助與支持，幫助產業界因應挑戰與衝擊，藉以提升競爭力與韌性，並穩定國內經濟與就業，讓國人生活安心與安定，相關資訊已登載於財政部網站專區（https://www.mof.gov.tw/support）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財