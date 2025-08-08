焦點股》瀚荃：伺服器網通H1大補 飆9個月新高

翰荃受惠於旗下產品結構轉型有成，伺服器及網通產品上半年營收已佔集團35%，（瀚荃提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠翰荃（8103）受惠於旗下產品結構轉型有成，伺服器及網通產品上半年營收已佔集團營收35%，年增雙位數百分比，成為該公司最大的核心業務，激勵今日盤中股價股價走高，截至中午12時41分觸及漲停價53.5元，創近9個月的波段新高，成交量6572張。

在資料中心電力建置的產業趨勢下，瀚荃上半年在AI相關產品成長較去年上半年成長1倍。除電源相關產品如電源供應器（PSU）外，今年在伺服器主板（Compute Tray）連接器也呈倍數增加。管理階層認為，由於AI伺服器產業後續需要更多降壓、供電接口，因此AI電力相關產品將成為公司的核心業務。

請繼續往下閱讀...

工業電子方面，瀚荃產品包括自動控制裝置、設備、POS系統及風力發電等，上半年主要動能為終端去化庫存完畢、需求復甦及新專案貢獻。光電產業因韓系客戶受關稅影響訂單實際拉貨狀況不理想，成長不如預期。NB及消費電子領域受市場需求疲弱影響，表現為個位數成長。車用電子因產品開發長期且市場波動佔整體呈現持平。

瀚荃未來將持續優化中國與東協廠區產能結構，關閉中國華中、安徽廠區，將東莞廠房整併，以提高AI相關零組件客戶需求的產能，新廠預計於2027年啟用。東協廠則具備人工成本低、就近供給越南客戶半成品等優勢，能夠因應客戶持續增加的非中產能需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法