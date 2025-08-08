獅子大開口？北京插足巴拿馬港口交易 傳中遠要求20％以上股權

外媒揭露，中國中遠集團要求在巴拿馬運河港口交易案中，拿下20至30％的股權。（法新社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕北京試圖介入涉及巴拿馬運河關鍵資產的230億美元（約新台幣6873.5億元）港口交易，外媒揭露，中國國營航運集團中國遠洋海運（COSCO）尋求拿下至少20％至30％的股權。

《金融時報》報導，香港首富李嘉誠旗下的長和集團在今年3月宣佈將手中43個港口出售給由美商貝萊德（BlackRock）、地中海航運（MSC）牽頭的財團，雙方的獨家磋商期在今年7月底屆滿，交易卻遲遲未敲定，隨後傳出中遠集團將加入財團，以推進這筆港口交易案。

請繼續往下閱讀...

知情人士透露，在獨家磋商期結束後，中遠集團要求大量股權。根據正在討論的其中一個方案，中遠則將獲得41個港口的股權，但不包含關鍵的巴拿馬港口。

美國總統川普（Donald Trump）今年3月大讚這筆交易是「收回巴拿馬運河」，並宣稱一家大型美國公司將收回巴拿馬港口和其他許多港口。貝萊德執行長芬克（Larry Fink）也親自向川普和國務卿魯比歐（Marco Rubio）匯報此事。

由於這筆交易引發北京關注，當局嚴厲斥責這是對中國「國家利益」的威脅，並要求這筆交易必須接受中國國家的併購審查，儘管整筆交易當中不含中國資產。

根據最初的協議，貝萊德預計將拿下巴拿馬運河2座港口的股權，義大利阿彭特（Aponte）家族的MSC則將持有長和集團其餘非巴拿馬運河港口的多數股權。2名了解情況的人士稱，在北京對交易案發動攻擊後，這對於貝萊德而言就成了一大負擔。

在獨家磋商期滿後，長和隨即發表聲明稱，將繼續與該財團進行談判，並考慮邀請來自中國的主要戰略投資人加入。2名知情人士表示，中遠集團是唯一獲准參與談判的中企。

還有其他公司正考慮加入，法國達飛海運（CMA CGM）已表態有意參與，但知情人士透露，除了中遠集團以外，並沒有其他航運集團真正參與討論。1名了解北京觀點的人士補充，任何新的競購者都可能需要中遠集團的支持，現在一切都取決於如何讓中遠集團滿意。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法