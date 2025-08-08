焦點股》和椿：盤中公告7月營收 飆5個月新高

和椿指出，公司參加今年台北自動化展，將有多款人形機器人實機登場。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業自動化設備供應商和椿科技（6215）持續深化機器人佈局，該公司管理階層預告，今年8月20日至23日的台北自動化展，將釋出旗下今年最先進的智慧機器人應用，加上今日盤中公告7月營收創新高，激勵股價大漲，截至中午12時7分站上漲停價133.5元，創下近5個月的波段高點，成交量逾3.4萬張，超過6900張漲停價委買單鎖盤。

和椿今日公告7月營收2.75億元、月增28.9%、年增119.4%，今年前7個月營收累計為13.65億元、年增79.1%。和椿表示，7月營收創高，主要是自動化零組件及設備需求增加所致。

和椿指出，公司參加今年台北自動化展，將有多款人形機器人實機登場，展演工業與商業場景下的智慧互動應用。更將首度公開旗下商用孌身型機器人，能依據不同任務需求，自動切換任務模組，實現一機多用、多功能運作，為企業創造最佳投資效益與高效率服務。

此外，和椿因應市場需求，已有能力提供端到端的無人自動化物流動線，結合人形機器人、無人堆高機、自主移動機器人與無人物流車，模擬智慧工廠中，從輸送帶挑揀零件裝箱、棧板搬運、進出物流車廂體，再回到輸送帶的完整流程，未來持續看好機器人持續走進各個產業角落。

