財經 > 證券產業

中菲行上半年EPS4.26元 錢文君接任董事長

2025/08/08 12:44

中菲行全球數位行銷副總裁錢文君接任董事長。（中菲行提供）中菲行全球數位行銷副總裁錢文君接任董事長。（中菲行提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕中菲行（5609）第二季集團營收74.39億元，較去年同期增加 10.7%；營業淨利為4.45億元，成長50.3%；稅後淨利為3.69億元，年增加24.7%；每股盈餘為2.63元，年增24.6%。中菲行上半年營收146.3億元，較去年同期成長18.5%；營業淨利為6.97億元，成長36.9%；稅後淨利為5.99億元，年增15.2%；每股盈餘為4.26元，年增15.4%。

面對第二季美元快速貶值的滙兌風險，中菲行指出，因在16個國家營運，不同的貨幣組合本身就具備了自然避難的優勢，加上業務結構進出口並重的全方位發展，財務人員每週、自川普2.0甚至每日檢視滙率變化的趨勢，並為避險的操作，統一用OBU為滙款的管道以減少兌換損失，對於美元快速貶值可以達到相當的避險效果。

中菲行董事長錢文莉因健康因素請辭董事長職務，董事會決議由現任全球數位行銷副總裁錢文君接任董事長。中菲行自創立以來已有54年歷史，錢文君為繼創辦人錢堯懷、前任董事長錢文莉後，第三位擔任董事長的人選。

錢文君將持續負責全球行銷工作，並與執行長施振昇先生及領導團隊緊密合作，推動整體營運策略與執行。

錢文君2000年加入中菲行，擁有美國伊利諾大學供應鏈管理碩士學位，並曾於西北大學凱洛格高階經理人課程進修數位行銷專業。其職涯橫跨供應鏈營運、資訊科技與行銷等多個領域，累積了25年以上的跨部門經驗。在擔任商業科技資深經理期間，錢文君主導多項數位轉型計畫，逐步取代傳統紙本作業流程，提升營運效率與內部管理透明度，有助於中菲行推進以人工智慧為核心的全球運輸數位化策略發展。

