因應關稅衝擊 連鎖加盟業者盼刺激內需消費

面對美國新關稅衝擊，台灣連鎖加盟創業大展業者盼政府因應。（記者黃良傑攝）

〔記者黃良傑／高雄報導〕「2025台灣連鎖加盟創業大展－高雄展」於今（8）日在高雄展覽館登場，展期4天提供年輕人創業選擇，針對美國對台灣輸美商品加徵暫時性關稅20%及台幣費率問題，理事長吳永強透露赴美國的加盟店被波及，進口美國材料、設備、食材可能受影響，希望政府加強國內供需，刺激消費穩定物價。

高市府青年局長林楷軒也到場致詞，他強調青年局的重要目標之一，就是全力支持青年創業，提供各種青創補助，據統計114年上半年，高雄市整體失業率僅3.2%，24至29歲青年失業率更僅有3.1%，六都最低，高雄加盟展能夠帶動大量的青年創業、就業機會，與市府目標一致。

農業部畜牧司司長李宜謙指出，加盟協會不遺餘力協助推廣優質國產鮮乳，衛福部明年起規定飲料業者必須清楚標示乳製品原料，希望台灣品牌都能以國產鮮乳為主，2026年也一定要結合連鎖加盟世界年會在台舉辦的機會，把台灣最好最棒的農產品推薦給全世界。

理事長吳永強強調美國新關稅恐將衝擊眾多產業，唯共體時艱並刺激國內消費，提升產品競爭力，為台灣產業拚出活路，連鎖加盟業扮演重要角色，本屆展會集結110個品牌、超過300個攤位，預估將促成1100家新店開幕，創造16.5億元以上的商機與5500個就業機會，成為高雄創業生態系再升級的關鍵推手。

主辦單位也媒合會集結8家上游酪農與乳品加工業者，以及15家品牌、通路與產品開發端，透過媒合會實際交流，推動鮮乳副產品開發、品牌敘事深化與永續治理模式建構。

