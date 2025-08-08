晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 投資理財

因應關稅衝擊 連鎖加盟業者盼刺激內需消費

2025/08/08 12:59

面對美國新關稅衝擊，台灣連鎖加盟創業大展業者盼政府因應。（記者黃良傑攝）面對美國新關稅衝擊，台灣連鎖加盟創業大展業者盼政府因應。（記者黃良傑攝）

〔記者黃良傑／高雄報導〕「2025台灣連鎖加盟創業大展－高雄展」於今（8）日在高雄展覽館登場，展期4天提供年輕人創業選擇，針對美國對台灣輸美商品加徵暫時性關稅20%及台幣費率問題，理事長吳永強透露赴美國的加盟店被波及，進口美國材料、設備、食材可能受影響，希望政府加強國內供需，刺激消費穩定物價。

高市府青年局長林楷軒也到場致詞，他強調青年局的重要目標之一，就是全力支持青年創業，提供各種青創補助，據統計114年上半年，高雄市整體失業率僅3.2%，24至29歲青年失業率更僅有3.1%，六都最低，高雄加盟展能夠帶動大量的青年創業、就業機會，與市府目標一致。

農業部畜牧司司長李宜謙指出，加盟協會不遺餘力協助推廣優質國產鮮乳，衛福部明年起規定飲料業者必須清楚標示乳製品原料，希望台灣品牌都能以國產鮮乳為主，2026年也一定要結合連鎖加盟世界年會在台舉辦的機會，把台灣最好最棒的農產品推薦給全世界。

理事長吳永強強調美國新關稅恐將衝擊眾多產業，唯共體時艱並刺激國內消費，提升產品競爭力，為台灣產業拚出活路，連鎖加盟業扮演重要角色，本屆展會集結110個品牌、超過300個攤位，預估將促成1100家新店開幕，創造16.5億元以上的商機與5500個就業機會，成為高雄創業生態系再升級的關鍵推手。

主辦單位也媒合會集結8家上游酪農與乳品加工業者，以及15家品牌、通路與產品開發端，透過媒合會實際交流，推動鮮乳副產品開發、品牌敘事深化與永續治理模式建構。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財