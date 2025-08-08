晴時多雲

軟銀財報驚豔！股價飆逾14％ 創5年來之最

2025/08/08 12:48

軟銀財報驚豔，股價飆逾14%，創5年來之最。（資料照，歐新社）軟銀財報驚豔，股價飆逾14%，創5年來之最。（資料照，歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受惠於驚豔的財報，軟銀週五（8日）股價開高，觸及1萬4390日圓，漲逾14%，創下5年來最大單日漲幅。

軟銀週五股價開盤漲440日圓或3.5%，以1萬3000日圓開出，股價開高走高，盤中一度觸及1萬4390日圓，漲逾14%，截至台北時間，12點43分，報1萬4080日圓，漲1520日圓或12.1%。

CNBC報導，軟銀4月至6月當季獲利為4218億日圓（約新台幣843.6億元），大幅超過市場預期的1276億日圓（約新台幣255.2億元）。

這是該集團連續第2個季度獲利，與去年同期1742.8億日圓（約新台幣348.56億元）的虧損相比，實現了大幅扭轉。

此外，軟銀週四也宣佈，其願景基金的價值增加了48億美元（約新台幣1440億元），這是自2021年6月季度以來的最大漲幅。

願景基金部門的利潤（也包括費用等因素）在截至6月的第1財季達到4514億日圓（約新台幣902.8億元），扭轉了去年同期的虧損局面。

軟銀將此歸功於私人投資以及總部位於新加坡的叫車公司Grab Holdings等上市公司的收益以及印度食品配送公司Swiggy。

另軟銀投資組合中，有些公司預計今年上市，其中包括印度眼鏡零售商Lenskart，該公司於7月29日申請首次公開發行，發行價值215億盧比（約新台幣73.25億元）的新股。

其他即將上市的公司包括日本行動支付服務業者PayPay、瑞典金融服務公司Klarna，和旅遊應用程式Klook。

