晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美元穩定幣 陳冲：鉅額美債得以續命的救生圈

2025/08/08 11:15

前行政院長陳冲認為，穩定幣正是鉅額美債得以續命的救生圈。（記者鄭琪芳攝）前行政院長陳冲認為，穩定幣正是鉅額美債得以續命的救生圈。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕穩定幣近來成為熱門話題，前行政院長、現任新世代金融基金會董事長陳冲表示，美國當年強力攔阻穩定幣，當然是因臉書結合三大行業來勢洶洶，官方既怕影響貨幣政策，又恐金融市場不穩，2021年聯準會主席鮑爾甚至喊出將來會發行央行數位貨幣CBDC，何必還要穩定幣？事實上，在此緩兵之計下，多年來美國既無CBDC，也不見穩定幣立法，反倒是無人監管的穩定幣大行其道。

2024年7月28日，川普一反過去稱比特幣為scam的態度，不但出席比特幣大會，而且還宣告當選後絕不發行CBDC，更要創造穩定幣負責發展的環境。事後看到其幕僚Miran（現任白宮經濟顧問委員會主席）在2024年11月所寫俗稱海湖莊園協議，即可了解並非川普隨興之言，而是有策略的財經戰略：藉關稅為題將經貿夥伴請上談判桌，接著再處理美元美債，才能Make America Great Again，而穩定幣正是鉅額美債得以續命的救生圈。

陳冲指出，依美國新近通過的GENIUS法，發行穩定幣須有十足法幣或是短期國債為支撐，人們才猛然領悟川普近來要求改發短債的精妙，既可節省利息又可確保銷路，也不畏以短支長之弊，美國財長初步估算，至少已有3兆美元額度可供揮灑。而且美國在立法之前，美國號稱的穩定幣業者，南征北討已攻佔全球99%市場，奠定良好基礎，未來更可席捲虛擬經濟世界計價單位的市場。這些景象看在北京、歐洲或倫敦的眼底，不免暗呼不妙，開始苦思對策，連小國如新加坡也在有為者亦若是。

原本歐洲早期即感受到境外美元對貨幣主權的威脅，將來於實體經濟外，又將於虛擬經濟招架美元穩定幣，恐怕又是痛苦經驗，所以英國英格蘭銀行總裁Bailey接受泰晤士報專訪時，除表達一般央行顧慮外，特別警告美元穩定幣如再普及，會威脅英鎊與歐元，稀釋貨幣主權。而歐洲中央銀行總裁拉嘉德更正面迎戰，宣稱Global Euro Moment來臨，且在歐盟MiCA法中設下規定，得限制外國穩定幣在歐盟的流通及影響。歐銀顧問群，則除建議支持歐元計價穩定幣外，更建議推出數位歐元，雙線近兵，以全面捍衛經濟主權。

陳冲認為，有資格問鼎或幣戰爭的，還有北京，2014年中國人行即布局進行數位人民幣DCEP之研發，經掌握專利、雙層規劃、試點擴辦等階段，技術早已領先全球，不想川普殺出，擺明不玩CBDC，直攻穩定幣，北京原有優勢痛失其半，加上共產體制排斥Decentralized Finance（如區塊鏈），一時頗感尷尬，所幸手頭尚有王牌，即擁有兆元境外人民幣加上西方金融體系的香港。而且在香港發行境外人民幣的穩定幣，不致衝擊境內貨幣政策，也可稍減美元穩定幣在國際市場一面倒的市佔率。

果不其然，香港立法會經討論通過穩定幣條例，5月31日刊登憲報（完成立法程序）。陳冲表示，金融市場如此大事，台北卻錯失共襄盛舉的機會，他在2021年公開演講及文章中都曾倡議，但未獲貨幣單位正視，想想可惜了。數年過去，許多陰謀都已率續轉為陽謀，那還有陰謀嗎？那要請教川普，他所謂MAGA中，是否也包括恢復當年咨意狂印美鈔的特權與雄風呢？

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財