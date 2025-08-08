美元穩定幣 陳冲：鉅額美債得以續命的救生圈

前行政院長陳冲認為，穩定幣正是鉅額美債得以續命的救生圈。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕穩定幣近來成為熱門話題，前行政院長、現任新世代金融基金會董事長陳冲表示，美國當年強力攔阻穩定幣，當然是因臉書結合三大行業來勢洶洶，官方既怕影響貨幣政策，又恐金融市場不穩，2021年聯準會主席鮑爾甚至喊出將來會發行央行數位貨幣CBDC，何必還要穩定幣？事實上，在此緩兵之計下，多年來美國既無CBDC，也不見穩定幣立法，反倒是無人監管的穩定幣大行其道。

2024年7月28日，川普一反過去稱比特幣為scam的態度，不但出席比特幣大會，而且還宣告當選後絕不發行CBDC，更要創造穩定幣負責發展的環境。事後看到其幕僚Miran（現任白宮經濟顧問委員會主席）在2024年11月所寫俗稱海湖莊園協議，即可了解並非川普隨興之言，而是有策略的財經戰略：藉關稅為題將經貿夥伴請上談判桌，接著再處理美元美債，才能Make America Great Again，而穩定幣正是鉅額美債得以續命的救生圈。

請繼續往下閱讀...

陳冲指出，依美國新近通過的GENIUS法，發行穩定幣須有十足法幣或是短期國債為支撐，人們才猛然領悟川普近來要求改發短債的精妙，既可節省利息又可確保銷路，也不畏以短支長之弊，美國財長初步估算，至少已有3兆美元額度可供揮灑。而且美國在立法之前，美國號稱的穩定幣業者，南征北討已攻佔全球99%市場，奠定良好基礎，未來更可席捲虛擬經濟世界計價單位的市場。這些景象看在北京、歐洲或倫敦的眼底，不免暗呼不妙，開始苦思對策，連小國如新加坡也在有為者亦若是。

原本歐洲早期即感受到境外美元對貨幣主權的威脅，將來於實體經濟外，又將於虛擬經濟招架美元穩定幣，恐怕又是痛苦經驗，所以英國英格蘭銀行總裁Bailey接受泰晤士報專訪時，除表達一般央行顧慮外，特別警告美元穩定幣如再普及，會威脅英鎊與歐元，稀釋貨幣主權。而歐洲中央銀行總裁拉嘉德更正面迎戰，宣稱Global Euro Moment來臨，且在歐盟MiCA法中設下規定，得限制外國穩定幣在歐盟的流通及影響。歐銀顧問群，則除建議支持歐元計價穩定幣外，更建議推出數位歐元，雙線近兵，以全面捍衛經濟主權。

陳冲認為，有資格問鼎或幣戰爭的，還有北京，2014年中國人行即布局進行數位人民幣DCEP之研發，經掌握專利、雙層規劃、試點擴辦等階段，技術早已領先全球，不想川普殺出，擺明不玩CBDC，直攻穩定幣，北京原有優勢痛失其半，加上共產體制排斥Decentralized Finance（如區塊鏈），一時頗感尷尬，所幸手頭尚有王牌，即擁有兆元境外人民幣加上西方金融體系的香港。而且在香港發行境外人民幣的穩定幣，不致衝擊境內貨幣政策，也可稍減美元穩定幣在國際市場一面倒的市佔率。

果不其然，香港立法會經討論通過穩定幣條例，5月31日刊登憲報（完成立法程序）。陳冲表示，金融市場如此大事，台北卻錯失共襄盛舉的機會，他在2021年公開演講及文章中都曾倡議，但未獲貨幣單位正視，想想可惜了。數年過去，許多陰謀都已率續轉為陽謀，那還有陰謀嗎？那要請教川普，他所謂MAGA中，是否也包括恢復當年咨意狂印美鈔的特權與雄風呢？

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法