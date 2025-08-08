晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

關稅重災戶！貿易戰已導致全球汽車業損失3586億元

2025/08/08 12:49

川普關稅已造成汽車製造商近120億美元的損失。（路透資料照）川普關稅已造成汽車製造商近120億美元的損失。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）上任後在全球發起貿易戰，高額關稅已造成汽車製造商近120億美元（約新台幣3586.2億元）的損失，也是疫情爆發以來車廠面臨的最大衝擊，然而，最糟的是這可能只是一個開始，前景恐怕只會惡化。

《華爾街日報》報導，除了持續的關稅成本之外，美國、日本、南韓到歐洲的汽車製造商還面臨多年的重組和供應鏈調整，已適應新的現實，在這之前，他們已砸重金重塑工廠，以加速推動電動車。

應對關稅最直接的方式是漲價並將生產轉移到美國，但對於汽車製造商而言，這兩項措施都很難在短時間內實現，恐導致他們在未來幾年陷入困境。部份人士認為，關稅只會改變汽車產業的皮毛，全球車廠之所以會選擇在美國投資，是因為該國健康的消費經濟，而不是政治因素。

根據《華爾街日報》統計，大型上市公司已公佈進口關稅上調造成的總損失，目前已經達到118億美元（約新台幣3526.43億元）。日本汽車大廠豐田（Toyota）週四（7日）表示，關稅增加導致公司營業利潤減少約30億美元（約新台幣896.5億元），這是至今為止汽車製造商所報告的最大規模衝擊。

而這打擊預計還會持續，豐田預測，關稅將在明年3月結束的會計年度中造成95億美元（約新台幣2839億元）的衝擊，導致公司淨利潤下滑44％。目前市場預計，不包括中國汽車製造商在內的全球10大車廠，今年淨利潤將降4分之1，跌至2020年以來最低，當時疫情導致工廠停工，資金嚴重枯竭。

川普在3月宣佈對汽車徵收25％的關稅時，許多分析師認為，汽車製造商將透過提高售價以回收成本。但這種情況未如預期發生，由於通常用於清理庫存的激勵措施已減少，大多數車廠並未全面漲價，並且需要在保護利潤的渴望和銷售下滑的風險之間找到平衡。

通用汽車（General Motors）表示，穩定售價的措施預計將抵銷今年約10％的關稅成本，總關稅成本可能為40億至50億美元（約新台幣1195.4億元到1494.25億元），這將是豐田之後最高的數字。

傑富瑞（Jefferies）分析師胡喬斯（Philippe Houchois）則直言，沒有車廠敢在別人之前啟動漲價，大家都害怕遭到川普的社群貼文攻擊。川普也已明確表示，希望看到汽車製造商對關稅做出回應，增加美國汽車產量。

通用汽車是最早響應這項措施的公司之一，通用一直時美國最大汽車進口商，目前該公司正在增加印第安納州車廠皮卡產量，並減少在加拿大的生產。通用預計，到2025年，生產調整將抵銷關稅成本的10分之1。

日產汽車（Nissan）也正提高田納西州工廠的產量，減少從日本的進口。本田汽車（Honda）財務長藤村英司（Eiji Fujimura）則表示，該公司可能會在美國廠增加1個班次，這樣就能在不投入過多資本的情況下提高產量。

大多數的情況下，製造商不會在2個地方生產同一車型，這限制了他們在不推動大規模重組投資下，進行調整的能力，而大規模的投資往往也要等到數年後才能看到成效，屆時可能已經是不同的政治環境了。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財