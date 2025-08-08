關稅重災戶！貿易戰已導致全球汽車業損失3586億元

川普關稅已造成汽車製造商近120億美元的損失。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）上任後在全球發起貿易戰，高額關稅已造成汽車製造商近120億美元（約新台幣3586.2億元）的損失，也是疫情爆發以來車廠面臨的最大衝擊，然而，最糟的是這可能只是一個開始，前景恐怕只會惡化。

《華爾街日報》報導，除了持續的關稅成本之外，美國、日本、南韓到歐洲的汽車製造商還面臨多年的重組和供應鏈調整，已適應新的現實，在這之前，他們已砸重金重塑工廠，以加速推動電動車。

應對關稅最直接的方式是漲價並將生產轉移到美國，但對於汽車製造商而言，這兩項措施都很難在短時間內實現，恐導致他們在未來幾年陷入困境。部份人士認為，關稅只會改變汽車產業的皮毛，全球車廠之所以會選擇在美國投資，是因為該國健康的消費經濟，而不是政治因素。

根據《華爾街日報》統計，大型上市公司已公佈進口關稅上調造成的總損失，目前已經達到118億美元（約新台幣3526.43億元）。日本汽車大廠豐田（Toyota）週四（7日）表示，關稅增加導致公司營業利潤減少約30億美元（約新台幣896.5億元），這是至今為止汽車製造商所報告的最大規模衝擊。

而這打擊預計還會持續，豐田預測，關稅將在明年3月結束的會計年度中造成95億美元（約新台幣2839億元）的衝擊，導致公司淨利潤下滑44％。目前市場預計，不包括中國汽車製造商在內的全球10大車廠，今年淨利潤將降4分之1，跌至2020年以來最低，當時疫情導致工廠停工，資金嚴重枯竭。

川普在3月宣佈對汽車徵收25％的關稅時，許多分析師認為，汽車製造商將透過提高售價以回收成本。但這種情況未如預期發生，由於通常用於清理庫存的激勵措施已減少，大多數車廠並未全面漲價，並且需要在保護利潤的渴望和銷售下滑的風險之間找到平衡。

通用汽車（General Motors）表示，穩定售價的措施預計將抵銷今年約10％的關稅成本，總關稅成本可能為40億至50億美元（約新台幣1195.4億元到1494.25億元），這將是豐田之後最高的數字。

傑富瑞（Jefferies）分析師胡喬斯（Philippe Houchois）則直言，沒有車廠敢在別人之前啟動漲價，大家都害怕遭到川普的社群貼文攻擊。川普也已明確表示，希望看到汽車製造商對關稅做出回應，增加美國汽車產量。

通用汽車是最早響應這項措施的公司之一，通用一直時美國最大汽車進口商，目前該公司正在增加印第安納州車廠皮卡產量，並減少在加拿大的生產。通用預計，到2025年，生產調整將抵銷關稅成本的10分之1。

日產汽車（Nissan）也正提高田納西州工廠的產量，減少從日本的進口。本田汽車（Honda）財務長藤村英司（Eiji Fujimura）則表示，該公司可能會在美國廠增加1個班次，這樣就能在不投入過多資本的情況下提高產量。

大多數的情況下，製造商不會在2個地方生產同一車型，這限制了他們在不推動大規模重組投資下，進行調整的能力，而大規模的投資往往也要等到數年後才能看到成效，屆時可能已經是不同的政治環境了。

