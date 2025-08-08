晴時多雲

台灣又被川普點名：榨乾英特爾就跑了

2025/08/08 10:37

川普在一次談話中再度提及台灣。（路透資料照）川普在一次談話中再度提及台灣。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普日前公布各國最新對等關稅稅率，隨後又公布擬對半導體課徵100%關稅，但又再度提起台灣，表示「大家當初把英特爾（Intel）榨乾就跑去其他地方，特別是台灣」。

《洛杉磯時報》報導，川普在近日談話中表示，新關稅將適用於「所有進入美國的晶片和半導體」，但若企業已承諾在美國生產，則可獲得豁免。他強調，這項政策的目標是促使所有晶片公司回歸美國。

但他也對未履行在美設廠承諾的企業發出警告，表示未來將追討相關關稅，絕不寬貸。

川普認為所有晶片公司都會回到美國，並表示：「英特爾被打敗了，但坦白說，應該是『被榨乾』了，大家當初把英特爾（Intel）榨乾就跑去其他地方，特別是台灣」，再次將矛頭指向台灣。

川普自二度上任以來，制定許多「美國優先」的經濟策略，此次半導體晶片100%關稅政策，是川普政府加碼推動半導體產業回流的重大舉措之一。

