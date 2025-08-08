台股盤中》環球晶、台積電熄火 指數漲百點拉回平盤震盪

環球晶、台積電賣單釋出，指數漲百點拉回平盤震盪。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕費城半導體指數週四上漲1.5％，而台積電ADR更飆升4.86％，台股週五在環球晶、日月光、廣達、華邦電等開盤上漲，指數開盤漲22.88點，以24026.65點開出，隨著台積電在買盤進場，股價再刷新高來到1185元，加上航運、鋼鐵等傳產，及金融股亦走揚下，指數漲勢擴大，早盤漲逾百點，來到24131點，然在台積電股價創天價賣獲利了結賣單釋出，股價翻黑，加上環球晶、台光電等電子股漲多拉回，指數一度翻黑，盤中指數在平盤震盪。

美國總統川普週三宣布對進口半導體晶片徵收100％的關稅，但不包括「在美國生產」的公司，美國股市週四一度上漲，但大幅波動，尾盤漲跌互見，道瓊指數下跌224點，跌幅0.51％，標普500指數下跌0.08％，那斯達克指數上漲0.35％，費城半導體指數上漲1.5％，台積電ADR飆升4.86％，收在242.62美元。

請繼續往下閱讀...

法人表示，台積電美ADR勁揚4.86%，台指期夜盤震盪上漲25點，應有助台股表現，指數蓄勢挑戰史上高點24416.67點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法