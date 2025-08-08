晴時多雲

黃金登逾兩週新高！2上漲關鍵揭曉

2025/08/08 08:43

黃金週四（7 日）上漲。（彭博資料照）黃金週四（7 日）上漲。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普祭出的關稅措施生效，以及美國就業數據提高升息預期，避險需求提高，黃金週四（7 日）上漲至逾兩週高點。

現貨黃金上漲0.7%，至每盎司3392.65美元，盤中稍早觸及7月23日以來的最高水準；美國黃金期貨上漲0.6%，收每盎司3453.7美元。

《路透》報導，Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）表示：「持續的貿易緊張局勢和不斷加劇的地緣政治緊張局勢，繼續支撐著市場避險興趣。」

川普對眾多國家輸美商品加徵關稅的措施於週似生效，致使瑞士、巴西和印度等一些貿易夥伴爭先恐後地達成更好的協議。

其他部分，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，以色列的目標是對整個加薩走廊實施軍事控制。

另數據顯示，上週美國初次請領失業救濟人數上升至1個月高點，暗示美國勞動市場有所緩和。葛蘭特表示，這些數據支撐了市場對聯準會降息的預期。

上週美國疲軟的非農業就業數據提振了降息預期。根據芝商所（CME）FedWatch 工具顯示，市場目前預計9月降息25個基點的可能性超過91%。

同時，《彭博社》報導，在川普多次批評聯準會鮑爾（Jerome Powell）不降息後，聯準會理事華勒（Christopher Waller）正成為下1任聯準會主席的熱門人選。

