川普點名逼宮Intel執行長 ! 華爾街日報曝 : 全美CEO們正「不寒而慄」

2025/08/08 13:06

美媒指出，憑藉商業頭腦競選的川普，正毫不猶豫地告訴企業老闆，該如何經營公司——或者何時辭職。（路透）美媒指出，憑藉商業頭腦競選的川普，正毫不猶豫地告訴企業老闆，該如何經營公司——或者何時辭職。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普本週在自家社群平台Truth Social發文，公開要求晶片巨頭英特爾執行長陳立武「立即辭職」，引發商界震動。《華爾街日報》指出，川普開始直接干涉企業決策，從製藥、銀行到製造業，幾乎無一倖免，現在更毫不猶豫地告訴企業老闆，如何經營公司或者何時辭職，越來越像「企業監管長官」，讓全美商界CEO都繃緊神經。

據報導，川普總統公開要求英特爾執行長辭職，將指導企業老闆如何經營公司的習慣提升到「新高度」，這點讓美國CEO們不寒而慄。部分商界領袖表示，川普在沒有提供任何不當行為證據的情況下就要求罷免1名美國高階主管，這讓他們感到非常沮喪。部分CEO指稱，他們更希望川普能與英特爾董事會私下解決此事。

《華爾街日報》指出，英特爾觸動了川普的兩大痛處，包括企業在美國的生產和中國的投資。現今英特爾的財務困境限制了其增加國內投資的能力，這正是川普重返白宮後的首要任務之一。

該文指出，川普過去就很愛指點企業怎麼經營，這次他更進一步，直接公開要求Intel執行長下台。其實這樣的作法一點也不令人意外。他曾叫底特律汽車公司不要漲價，逼沃爾瑪吸收關稅成本，還要求美式足球隊華盛頓指揮官改名字，甚至連可口可樂用玉米糖漿、而不是甘蔗糖都要插手。

這種高調干預，讓許多原本以為已經摸透川普脾氣的企業領袖也開始緊張了，原本大家以為，只要多在美國投資、公開稱讚他幾句，就能安然避開他的社群媒體批評。但現在，川普開始直接干涉企業決策，從製藥、銀行到製造業，幾乎無一倖免，讓整個商界都繃緊神經。

歷史學者指出，這種做法符合他一貫的風格：透過公開點名施壓，來影響他想要控制的人。先前川普就曾這樣對待聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），這次輪到英特爾。

霍夫斯特拉大學總統研究中心主任Meena Bose表示，這不是現代美國政治中常見的方式，這是政府直接彎曲市場機制，干預企業治理。分析人士表示，許多高階主管都有中國背景或商業連結，若不慎踩到政治紅線，恐將面臨類似壓力，一旦進入川普的視線，就必須做好應對類似攻擊的準備，而這恐成「新常態」。

