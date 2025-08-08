黃金市場震撼彈！外媒爆美國對1公斤金條課關稅 「這國」完蛋了

《金融時報》報導，根據美國海關及邊境保護局 發出的1封信件指出，美國對進口的1公斤金條加徵關稅。示意圖。（美聯資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據美國海關及邊境保護局 （CPB）發出的1封信件指出，美國對進口的1公斤金條加徵關稅，《金融時報》報導，此舉恐將顛覆全球黃金市場，其中瑞士衝擊最大。

根據報導，該信指出，1公斤與100盎司的金條，應被歸類為須課徵關稅的海關稅號。經濟學家估計，若關稅全面涵蓋瑞士出口，包括製藥業在內，恐使瑞士中期經濟產出面臨高達1%風險。

而報導也指，CPB的決定與業界先前的預期形成了鮮明對比，業界此前預期這些類型的金條應該使用不同的海關代碼進行分類，從而避免受川普關稅的影響。

1公斤金條是全球最大的黃金期貨市場，紐約商品期貨交易所（COMEX）最常見的交易形式，也是瑞士向美國出口的金條的主要部分。《金融時報》稱，此舉可能衝擊全球最大黃金提煉中心：瑞士。

這項政策對瑞士而言恐謂雪上加霜，因美國總統川普新一輪關稅政策，對來自瑞士的進口商品徵收高達39%的關稅，進一步加大該國對美貿易的壓力。

