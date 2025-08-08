晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

黃金市場震撼彈！外媒爆美國對1公斤金條課關稅 「這國」完蛋了

2025/08/08 11:23

《金融時報》報導，根據美國海關及邊境保護局 發出的1封信件指出，美國對進口的1公斤金條加徵關稅。示意圖。（美聯資料照）《金融時報》報導，根據美國海關及邊境保護局 發出的1封信件指出，美國對進口的1公斤金條加徵關稅。示意圖。（美聯資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據美國海關及邊境保護局 （CPB）發出的1封信件指出，美國對進口的1公斤金條加徵關稅，《金融時報》報導，此舉恐將顛覆全球黃金市場，其中瑞士衝擊最大。

根據報導，該信指出，1公斤與100盎司的金條，應被歸類為須課徵關稅的海關稅號。經濟學家估計，若關稅全面涵蓋瑞士出口，包括製藥業在內，恐使瑞士中期經濟產出面臨高達1%風險。

而報導也指，CPB的決定與業界先前的預期形成了鮮明對比，業界此前預期這些類型的金條應該使用不同的海關代碼進行分類，從而避免受川普關稅的影響。

1公斤金條是全球最大的黃金期貨市場，紐約商品期貨交易所（COMEX）最常見的交易形式，也是瑞士向美國出口的金條的主要部分。《金融時報》稱，此舉可能衝擊全球最大黃金提煉中心：瑞士。

這項政策對瑞士而言恐謂雪上加霜，因美國總統川普新一輪關稅政策，對來自瑞士的進口商品徵收高達39%的關稅，進一步加大該國對美貿易的壓力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財