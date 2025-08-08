晴時多雲

財經 > 財經政策

租屋族福音！內政部放寬租金補貼財產門檻

2025/08/08 08:34

內政部日前公告修正「住宅補貼對象一定所得及財產標準」，讓更多民眾受惠。（資料照）內政部日前公告修正「住宅補貼對象一定所得及財產標準」，讓更多民眾受惠。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕內政部日前公告修正「住宅補貼對象一定所得及財產標準」，在租金補貼方面，放寬家庭成員所得及財產的門檻，以台北市為例，每人每月平均所得從4萬9123元提高到5萬0948元，每人動產限額維持32萬元，至於不動產限額940萬元提高至943萬元，讓更多民眾受惠。

內政部日前公告修正「住宅補貼對象一定所得及財產標準」，在租金補貼方面，放寬家庭成員所得及財產的門檻。（圖擷取自行政院公報資訊網）內政部日前公告修正「住宅補貼對象一定所得及財產標準」，在租金補貼方面，放寬家庭成員所得及財產的門檻。（圖擷取自行政院公報資訊網）

內政部表示，因計算家庭年所得依據相關資料已更新，另參考中央及直轄市社政主管機關公告2025年最低生活費、中低收入戶家庭財產的動產及不動產金額，因此修正申請承租住宅租金補貼者家庭成員每人每月平均所得與動產及不動產限額。

根據公告，台北市的每人每月平均所得為5萬0948元、新北市4萬2250元、桃園市41920元、台中市4萬0193元、台南市3萬8788元、高雄市4萬0100元，金門縣與連江縣3萬5853元，其他縣市為3萬8788元。

在每人動產限額，除台北市32萬元、新北市是30萬元，以及金門縣與連江縣每戶（4口內）每年120萬元，第5口起每增加一口得增加30萬元外，其餘縣市都是28.5萬元。

至於在不動產限額方面，台北市為943萬元，新北市675萬元、桃園市663萬元、台中市560萬元、台南市560萬元、高雄市575萬元、金門縣與連江縣443萬元、其他縣市560萬元。

