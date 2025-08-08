《彭博》談台積電漫長的1週 直言仍是半導體霸主

《彭博》報導，從被竊取商業機密，到對半導體發出的關稅威脅，對台積電（2330）來說，是個漫長的1週。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》報導，從被竊取商業機密，到川普對半導體發出的關稅威脅，對台積電（2330）來說，是個漫長的1週。但報導表示，雖然這看似正在削弱台灣的「矽盾」，但其實並不會「崩塌」，間諜活動和關稅並無法玷污台積電的「王冠」。

報導指出，近日台積電被爆出員工竊取機密，並流向日本東京威力科創，這能看出台積電的地位非常重要，導致人人都想從它的技術中分1杯羹。

另外再竊取技術消息出現不到1天時間，美國總統川普又宣布，擬對半導體課徵100%關稅。不過由於台積電已有承諾在美國投資，因此極大機率可以避免掉最新的關稅。

不過川普卻在受訪時，透露台積電將在亞利桑那州投資3000億美元（約新台幣8.9兆元），打造全球最大工廠。此話一出引發不少熱議，因為先前台積電只承諾，投資1650億美元（約新台幣4.9兆元）。

《彭博》分析，川普可能有發現，對台積電徵收新的高額關稅，將對美國科技野心造成打擊。輝達、蘋果等美國本土巨頭，是美國維持領先地位的重要核心，但這些企業同時也是台積電的大客戶。

而重要的是，新的關稅恐對川普今年稍早宣布的「星際之門」人工智慧（AI）基礎設施計畫造成不利影響，該計畫依賴數十萬塊先進晶片。

但台積電在美國斥資數十億美元的擴張計劃，在台灣也引起討論，一些人希望台積電將核心技術留在台灣，以防範北京方面的潛在攻擊。但報導表示，值得一提的是，在對抗中國方面，台積電和矽谷是站在同一邊的。

不過，報導也表示，關稅或許並非該公司最大的困擾，潛在的企業間諜活動才是現在重點。此事正根據台灣的國家安全法進行調查，並有可能演變成更廣泛的地緣政治爭端。

目前，洩密的範圍、肇事者和動機尚未揭露。但台積電表示，由於台積公司建立全面及完備的監控機制，得以及早發現，台積公司已對涉事違規人員進行嚴厲懲處，並已採取相關法律行動。

報導表示，要取得較先進晶片製程生產的關鍵技術，可能需要耗費數百億美元的研發成本，還有其他原因，因此導致很少有公司能夠嘗試這一點。

即使擁有研發知識，仍然需要在製造工廠和工裝設備上進行大量投資，並且要獲得規模化競爭所需的訓練有素的工程師，因此資源非常有限。

台灣和台積電花了數十年時間打造這一基礎，各國和各公司雖已投入數十億美元，試圖打破台積電在先進晶片製造領域的壟斷地位，但台積電這些得來不易的成果，不可能一夜之間就被複製，目前也尚無有明確的捷徑，可以超越台積電的主導地位。

報導指出，台積電第2季3奈米製程的營收占比為24%，且台積電的新一代製程的需求也已經很高，預計今年稍晚投入生產。而事實證明，這樣的技術優勢，不僅對台積電的業務至關重要，它還透過所謂的「半導體外交」賦予了台灣政府影響力。

這次潛在的洩密事件，《彭博》呼籲，台灣政府應該要依法進行調查並做出全面回應，以震懾未來任何類似企圖。

報導總結，從歷史來看，技術機密和壟斷很難長期維持。目前，台積電在全球AI淘金熱中大展身手，即使是關稅威脅和間諜活動，也無法玷污它的霸主地位。

