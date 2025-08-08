比衰退更難處理！美「最壞經濟劇本」恐上演、華爾街怕爆

美國經濟最糟的情境正變得越來越可能發生。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國經濟最糟的情境正變得越來越可能發生，正接近「停滯性通貨膨脹」（Stagflation）的情形，投資人近期接收到一連串數據，看到經濟成長正在放緩、通膨正在上升的狀況。加拿大皇家銀行（RBC） 經濟學家上週更提到，目前美國經濟看起來正處於「輕度滯脹」狀態。

停滯性通貨膨脹指的是在通膨上升的同時，出現經濟成長放緩、失業率攀升的情形，由於高通膨會阻止聯準會（Fed）降息來刺激經濟成長，所以對決策者而言，這種狀況甚至比典型的經濟衰退更難處理。

根據經濟預測人士的觀察，這一趨勢如今已開始在數據中顯現。在過去一週以來，有一系列警訊被他們所關注。

首先是聯準會偏好的通膨指標「個人消費支出物價指數（PCE）」高於預期，6月PCE年增2.6%，高於5月的2.4%，也高於經濟學家預期的 2.5%。前聯準會經濟學家、Employ America 執行董事阿馬納斯（Skanda Amarnath）在備忘錄中指出：「聯準會關鍵通膨指標已不再像年初那樣明顯下降，而且大多數主要通膨指標依然比聯準會的目標高出約 80 個基點。美國經濟似乎正進入一種輕微的停滯性通膨狀態。」

此外，就業市場在7月出現熄火現象，美國7月非農就業僅新增7.3萬人，遠低於市場預期的10.4 萬人，此外，5 月和6 月數據也大幅下修，累計減少達25.6萬人，顯示勞動市場比原先想像的更疲弱。RBC經濟學家上週在備忘錄中指出：「今早公布的大幅非農就業修正，集中在受關稅衝擊的行業，這已明確顯示我們預期的『輕度滯脹』情境正在成形。」其所指的是過去2個月非農就業的下修。

再來是服務價格持續攀升，這可能代表生活成本的增加。美國供應管理協會（ISM）的服務價格指數，是衡量美國人為服務支付多少費用的指標，已經從6月的67.5%上升至7月的69.9%。ISM 表示，這是服務價格連續第 98 個月上漲，也是自 2022 年 10 月以來的最高讀數。阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）首席經濟學家斯洛克（Torsten Sløk）表示，這一增幅顯示經濟中服務領域的通膨正在「加劇」，未來幾個月恐為整體通膨帶來上行風險。

如今也有越來越多的美國人申請失業救濟。美國勞工部指出，截至8月2日為止當週，首次申請失業救濟金人數為22.6萬人，高於經濟學家預期的22.1萬人；持續申領人數增加至197萬人，創新冠疫情爆發以來最高水準。

