因應美國20％關稅衝擊 經部4支持措施7日起受理申請

因應美國關稅新政，經濟部產業支持措施全面受理申請。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕為減緩美國關稅新政策所帶來的衝擊，行政院已公布「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，協助受影響產業進行調整，台灣自8月7日起適用20%「暫時性稅率」，在特別預算通過前，政府將先以「移緩濟急」方式，給予產業必要支持，經濟部4項支持措施自7日起全面受理申請。

美國於今年4月初宣布對等關稅後，經濟部推出「外銷貸款優惠保證加碼」、「中小微企業多元發展貸款加碼」、「研發轉型補助」及「爭取海外訂單」等4項措施，並放寬申請資格與簡化申請文件，於8月7日起受理申請，以解決業者資金周轉困境，與強化研發創新及汰舊換新設備，以提升技術門檻並加強海外市場布局，提高我國產業競爭力，強化產業韌性。

請繼續往下閱讀...

外銷貸款優惠保證加碼部分，針對受美國關稅影響出進口廠商提供協助，中小微企業保證額度每家6000萬元、保證成數9.5成並加碼減免保證手續費最長2年，非中小微企業保證額度每家1億元、保證成數8到9成，以金融支持產業外銷；另中小微企業多元發展貸款加碼部分，加碼50億元，提供依法登記中小微企業利率最高2.22%、額度最高3500萬元之貸款，貸款250萬元內提供每家業者1.5%之利息減碼，為期6個月，且提供最低9成信用保證，貸款100 萬元內保證成數一律10成。

在研發轉型補助部分，針對受美國關稅影響製造業，提供研發創新及設備汰舊換新補助，個案補助（僅中小企業可申請）每家最高500萬元，產業聯盟最高4000萬元，補助範疇包含雙軸轉型、技術加值、跨域整合及行銷協助等，以開發更精密及更高規格產品或技術，並拓展海外市場，每案最高可編列總經費的40%，購買所需研發、檢測及生產相關全新設備，提升技術能量，維繫產業競爭力。

在開拓多元市場面向，提供受美國關稅政策影響的出進口廠商補助，單一企業補助每家最高500萬元，聯合申請補助最高2000萬元，補助標的包含新設展示中心、服務（維修）中心及發貨倉庫等實體據點，或新增代理商/經銷商等，協助企業布局全球。

經濟部提供免付費諮詢專線0800-280-280，並設立網頁專區（https://assist.nat.gov.tw/）供業者查詢運用，業者有任何申請問題可洽詢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法