晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

因應美國20％關稅衝擊 經部4支持措施7日起受理申請

2025/08/08 08:04

因應美國關稅新政，經濟部產業支持措施全面受理申請。（記者林菁樺攝）因應美國關稅新政，經濟部產業支持措施全面受理申請。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕為減緩美國關稅新政策所帶來的衝擊，行政院已公布「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，協助受影響產業進行調整，台灣自8月7日起適用20%「暫時性稅率」，在特別預算通過前，政府將先以「移緩濟急」方式，給予產業必要支持，經濟部4項支持措施自7日起全面受理申請。

美國於今年4月初宣布對等關稅後，經濟部推出「外銷貸款優惠保證加碼」、「中小微企業多元發展貸款加碼」、「研發轉型補助」及「爭取海外訂單」等4項措施，並放寬申請資格與簡化申請文件，於8月7日起受理申請，以解決業者資金周轉困境，與強化研發創新及汰舊換新設備，以提升技術門檻並加強海外市場布局，提高我國產業競爭力，強化產業韌性。

外銷貸款優惠保證加碼部分，針對受美國關稅影響出進口廠商提供協助，中小微企業保證額度每家6000萬元、保證成數9.5成並加碼減免保證手續費最長2年，非中小微企業保證額度每家1億元、保證成數8到9成，以金融支持產業外銷；另中小微企業多元發展貸款加碼部分，加碼50億元，提供依法登記中小微企業利率最高2.22%、額度最高3500萬元之貸款，貸款250萬元內提供每家業者1.5%之利息減碼，為期6個月，且提供最低9成信用保證，貸款100 萬元內保證成數一律10成。

在研發轉型補助部分，針對受美國關稅影響製造業，提供研發創新及設備汰舊換新補助，個案補助（僅中小企業可申請）每家最高500萬元，產業聯盟最高4000萬元，補助範疇包含雙軸轉型、技術加值、跨域整合及行銷協助等，以開發更精密及更高規格產品或技術，並拓展海外市場，每案最高可編列總經費的40%，購買所需研發、檢測及生產相關全新設備，提升技術能量，維繫產業競爭力。

在開拓多元市場面向，提供受美國關稅政策影響的出進口廠商補助，單一企業補助每家最高500萬元，聯合申請補助最高2000萬元，補助標的包含新設展示中心、服務（維修）中心及發貨倉庫等實體據點，或新增代理商/經銷商等，協助企業布局全球。

經濟部提供免付費諮詢專線0800-280-280，並設立網頁專區（https://assist.nat.gov.tw/）供業者查詢運用，業者有任何申請問題可洽詢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財