晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

雙薪年收564萬「喊窮、不敢花錢」！專家示警太節儉反而需付出「此」代價

2025/08/08 15:53

美國1對夫妻年薪18.8萬美元，先生布萊恩覺得此收入太窮，從不出去吃飯，1年也只出遊1次。（美聯社資料照）美國1對夫妻年薪18.8萬美元，先生布萊恩覺得此收入太窮，從不出去吃飯，1年也只出遊1次。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國雙薪年薪18.8萬美元（約新台幣564萬元）窮嗎？CNBC報導，1名50多歲男子布萊恩覺得此收入太窮，從不出去吃飯，1年也只出遊1次，但妻子安吉拉卻覺得這樣生活過的太拮据了，對於雙方金錢觀念的分歧，專家直言，若布萊恩不為其節儉做改變，其代價將是犧牲他們的感情。

報導指出，這對52歲的夫婦高中時相戀，結婚28年，養育了4個孩子，很快就要成為空巢老人了，他們的淨資產為157萬美元（約新台幣4710萬元），其中包括近90萬美元（約新台幣2700萬元）的投資。

但安吉拉對他們的生活並不滿意，她在參加作家兼白手起家的百萬富翁塞西（Ramit Sethi）的「夫妻理財」播客節目時表示，「我只是擔心生活正在流逝，我們本可以做更多，花更多錢來過生活」。

安吉拉說，「我們從不出去吃飯。1年只有1次假期。他（布萊恩）總覺得我們窮。我需要有人告訴他，我們經濟條件還不錯」。

但布萊恩並不認同，「我覺得她覺得我們現在的財務狀況，對未來的計劃來說很舒服」。我覺得我們只是需要更多資金，真希望我早點開始投資。

對於雙方的金觀與理財觀，塞西給他們的建議，首先節儉的“隱性成本”，塞西表示，布萊恩和安琪拉的年收入為18萬8000美元，加上抵押貸款和車貸，他們的債務總額高達29萬4000美元（約新台幣882 萬元），他們的固定支出佔月收入的72%。

塞西通常建議這些費用不超過收入的 50% 到 60%，但安吉拉和布萊恩一直在支付額外的抵押貸款，所以他們有一定的迴旋餘地。

然而，布萊恩和安吉拉最常見的財務分歧都集中在相對較小的金錢決定上，例如食品雜貨和外出用餐。

安吉拉負責購物和財務管理，所以她很清楚自己能負擔得起什麼，這對夫婦告訴塞西。但布萊恩總是對她的購物挑剔。安吉拉想多出去吃飯或喝酒，但布萊恩幾乎總是拒絕。

「問題在於，我們的生活太拮据了，」安吉拉說。塞西表示同意，並表示這種縮水，並非一下子發生的，這是「數十年節儉的隱性成本」。

無論收入多少，量入為出都是明智之舉。但塞西表示，布萊恩的節儉，包括他拒絕花錢買能讓妻子更快樂的東西，似乎以犧牲他們的感情為代價。

此外，當你這麼做，你開始相信自己不配擁有其他任何東西， 這不僅僅是為了節省咖啡錢，有時在這種情況下，你會開始意識到你的生活變得多麼狹隘。

安吉拉表示，雖然她希望在未來5年內退休，但她擔心布萊恩會覺得需要工作「到 80 歲」。

塞西向這對夫婦介紹了退休計劃，並解釋如果他們決定每月增加存款或推遲退休，他們的投資將會發生哪些變化。但他警告說，如果他們在如何分配時間和金錢方面無法達成共識，那麼財務後勤方面的安排就不那麼重要了。

「你們倆有很多不同的選擇，」塞西說。但我認為，如果你們現在不真正建立聯繫，這一切都不會發生。

除了向他們表明他們有能力承擔約會的費用以及安吉拉想要的一些短期旅行外，塞西還鼓勵布萊恩主動計劃外出活動，這樣他就能像安吉拉一樣對約會感到興奮。當安吉拉邀請他去1家新餐廳或參加1項新活動時，「有時候我們只需要答應，之後我們的感覺就會改變，」塞西說。

布萊恩也同意他需要“不是屈服，而是妥協”，他說。 “我覺得我需要做一個更好的丈夫，做出妥協，重建這段關係的基礎。”

塞西說，即使是像出去喝咖啡這樣的小事，一起規劃的活動也會幫助夫妻「重新找回那些冒險的感覺」。

如果他們5年後退休，目前的投資額將接近150萬美元（約新台幣4500萬元）；如果他們再等10年退休，投資額可能會超過200萬美元（約新台幣6000萬元）。他告訴他們，無論如何，他們都能負擔得起合理的外出和活動費用。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財