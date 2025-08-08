晴時多雲

財經 > 財經政策

美股收盤》道瓊震盪翻黑跌224點 台積電ADR飆升近5％

2025/08/08 06:06

美國股市週四一度上漲，但大幅波動，尾盤漲跌互見。（法新社）美國股市週四一度上漲，但大幅波動，尾盤漲跌互見。（法新社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普週三宣布對進口半導體晶片徵收100％的關稅，但不包括「在美國生產」的公司，美國股市週四一度上漲，但大幅波動，尾盤漲跌互見，道瓊指數下跌224點，跌幅0.51％，標普500指數下跌0.08％，那斯達克指數上漲0.35％，費城半導體指數上漲1.5％，台積電ADR飆升4.86％，收在242.62美元。

綜合外媒報導，川普前一天宣布宣布對進口半導體徵收約100％的關稅，但不適用於在美國製造或承諾在美國製造的公司。這消息刺激半導體公司週四股價上漲，如輝達上漲0.75％，AMD漲幅近5.7％。此外，iPhone製造商蘋果宣布計劃在未來4年內在美國加碼投資1000億美元，蘋果週四上漲3.18％。

晶片製造商英特爾則因川普要求其執行長陳立武立即辭職，質疑陳立武與中國企業的關係「高度矛盾」，英特爾股價下跌3.14％。

製藥巨頭禮來公司公布的第二季業績超出預期，並上調全年業績預期，但減肥藥的後期試驗結果令投資人失望，股價暴跌逾14％。

週四稍晚，川普宣布，將提名現任白宮經濟顧問委員會主席米蘭 （Stephen Miran） 出任聯準會理事職務，接替週五辭職的庫格勒（Adriana Kugler），美股尾盤跌幅收斂。

道瓊工業指數下跌224.48點或0.51％，收43968.64點。

那斯達克指數上漲73.27點或0.35％，收21242.7點。

S&P 500指數下跌5.06點或0.08％，收6340點。

費城半導體指數上漲83.41點或1.5％，收5633.7點。

