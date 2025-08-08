IDC：全球平板延續Q1動能 Q2出貨年增13％

IDC指出，第2季全球平板電腦出貨量達3830萬台、年增13.1%。（彭博檔案照）

〔記者方韋傑／台北報導〕國際數據資訊（IDC）最新《全球個人運算裝置追蹤報告》指出，2025年第2季全球平板電腦市場延續第1季的成長趨勢，單季出貨量達3830萬台、年增13.1%，主要動能來自產品迭代、汰舊換新潮，以及美系品牌提前備貨的力道優於預期。

IDC觀察，第2季平板市場出貨成長的助攻因素還包括中國教育專案與相關補貼，新興市場也因教育需求與平價機型擴充同步推升出貨。此外，部分搭載AI功能的新品，因有助於提升生產力與效能，優化終端使用者體驗，進一步帶動高階機種的關注度。

第2季品牌廠排名方面，蘋果（Apple）新款10.9吋iPad與更新版11、13吋iPad Air成功推升銷量，以1270萬台出貨量穩居龍頭、年增2.4%；三星（Samsung）因積極拓展拉美、中東及歐洲市場，以720萬台居次、年增4.2%；聯想（Lenovo）受惠中國補貼政策，出貨量達310萬台、年增25%，排名第3。

值得一提的是，亞馬遜（Amazon）第2季因提前備貨，成功重返前5大品牌廠排行榜，以310萬台出貨量位列第4、年增205%；小米（Xiaomi）則在Pad 7 Ultra、Pad 7S Pro與Redmi K Pad等新品帶動下，單季出貨280萬台、年增42%，排名第5。

IDC指出，許多消費者的購買決策仍以價格為導向，促銷與補貼會明顯影響意願；由於平板對多數個人而言是次要裝置，消費者傾向等待優惠再入手。對高階買家而言，品牌信譽更是下單的考量關鍵，目前僅有少數領先廠商能在創新與品牌價值間取得平衡。

