英特爾CEO遭川普點名下台！陳立武投資中企、部分與解放軍有聯繫

2025/08/07 21:51

英特爾執行長陳立武遭川普點名應該立刻辭職。（資料照，英特爾提供）英特爾執行長陳立武遭川普點名應該立刻辭職。（資料照，英特爾提供）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普7日以涉及利益衝突為由，點名英特爾CEO陳立武應該立刻辭職。外界研判此事應該與陳立武投資中企有關。《路透》曾披露，陳立武投資數百家中國科技公司，其中至少有 8 家與中國人民解放軍有聯繫。《華爾街日報》也指出，陳立武所創辦的創投公司-華登（Walden）是中國中芯國際的早期投資者。由於陳曾投資多家中國半導體，他接任英特爾CEO時，中媒曾以「最懂中國半導體市場的CEO」讚揚陳立武。

陳立武（Lip-Bu Tan）今年3月接任英特爾執行長，陳不僅是半導體行業的資深大老，尤其是投資中國公司擁有悠久的經歷。他接任為美國國防部生產尖端晶片的英特爾CEO後，不斷引起部分投資人質疑他對中企的參與程度。

《路透》4月調查發現，陳立武透過其管理或擁有的投資公司控制 40 多家中國公司及基金，並持有 600 多家公司的少數股權，他還與中國政府實體共享少數股權。

陳立武透過1987 年在舊金山創立的創投公司華登國際（Walden International），以及兩家香港控股公司 Sakarya Limited 和 Seine Limited 進行投資。根據上海證券交易所的文件，截至去年 10 月 31 日，陳立武是 Sakarya 唯一所有者；根據每日更新的中國企業資料庫，陳立武透過華登集團控制 Seine，而且目前仍擔任華登董事長。

而且，華登是中芯國際的早期投資者，2001 年首次投資中芯，陳立武也曾擔任中芯董事會成員，一直到2018年。《華爾街日報》也提及，華登向中芯國際投資5000 多萬美元。不過，根據美國眾議院委員會的最終報告，華登於 2021 年 1 月退出中芯國際。

根據中媒報導，華潤微、中微公司、盛美上海、芯原股份、兆易創新、格科微、晶晨股份等知名的中國半導體上市公司，均為華登國際當初的投資項目。因此，當陳立武接任英特爾CEO後，當時中媒以「最懂中國半導體市場的CEO」誇讚陳立武。

其實，早在2023年美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭」特別委員會就特別關注陳立武投資中企的狀況，還曾經致信陳立武，對華登在中國投資半導體、量子計算和人工智慧公司表示「嚴重關切」，其中包括一些因參與侵犯人權或中國軍事用途而被商務部列入黑名單的公司。

