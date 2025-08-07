匯損續衝擊台壽獲利 中信金前7月稅後盈餘416.8億

中信金前7月稅後盈餘416.8億。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕中信金（2891）今（7）日公告2025年7月份自結盈餘，獲利表現仍因子公司在美元重挫致匯兌損失增加影響，7月份單月稅後盈餘58.39億元，累計前7月合併稅後盈餘416.8億元、年減13%，每股稅後盈餘（EPS）2.08元。

中信金控表示，子公司中國信託銀行7月份存放款及財富管理業務動能強勁，單月稅後獲利44.17億元。受惠於放款業績與淨利差擴大，加上財富管理與信用卡業務穩健推升，使利息及手續費淨收益皆較去年同期呈雙位數成長，累計前7月稅後獲利321.8億元，較去年同期成長19%，續創歷史新高。

子公司台灣人壽仍持續受到美元貶值匯損衝擊，7月份單月稅後淨利17.42億元、單月年減74%。累計前7月稅後獲利89.58億元，較去年同期的197.72年減55%，主因今年以來美元重挫8.7%致匯兌損失增加，而保險核心業務持續成長，新契約保費較去年同期增加17%。

