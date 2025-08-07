對等關稅加徵15％？石破承認減負措施未被適用 強烈敦促美方修正

日本首相石破茂今晚承認，日本在日美達成的關稅協議中，爭取到減輕負擔措施，但這項措施並未被實際適用。（彭博）

〔駐日特派員林翠儀／東京7日報導〕日本首相石破茂今晚承認，日本在日美達成的關稅協議中，爭取到減輕負擔措施，但這項措施並未被實際適用。今晚他在首相官邸對記者表示，強烈敦促美方根據日美協議內容，立即修改已生效的總統令。但他強調，已與美方確認，日美之間對於協議內容並無分歧，至於在野黨痛批雙方沒有簽下白紙黑字的正式協議文件，石破則重申並不需要協議文件。

日美兩國政府7月達成協議，美方將日本的「對等關稅」稅率從25%下調至15%。根據日本政府先前的說法，美方承諾日本商品可適用一項特別條款，日方的理解是現行關稅稅率在15%以上的品項，應不再加徵對等關稅，而對於低於15%的品項，則將以總稅率達15%為限進行課稅。

但美國川普政府新的「對等關稅」在今天正式實施前，日本卻發現並不適用歐盟享有的「對等關稅封頂條款」保障，雙方在稅率的理解上出現極大的落差。亦即日本輸美商品一律在現行稅率的基礎上額外加徵15%，例如織物類商品，原稅率為7.5%，加徵15%後，將變為22.5%，超過日本理解的15%上限。

石破表示，目前正在美國訪問的經濟再生相赤澤亮正，已就該協議的內容與美方再次進行確認，他並強調「日美之間並無分歧」。

