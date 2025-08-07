晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

對等關稅加徵15％？石破承認減負措施未被適用 強烈敦促美方修正

2025/08/07 20:40

日本首相石破茂今晚承認，日本在日美達成的關稅協議中，爭取到減輕負擔措施，但這項措施並未被實際適用。（彭博）日本首相石破茂今晚承認，日本在日美達成的關稅協議中，爭取到減輕負擔措施，但這項措施並未被實際適用。（彭博）

〔駐日特派員林翠儀／東京7日報導〕日本首相石破茂今晚承認，日本在日美達成的關稅協議中，爭取到減輕負擔措施，但這項措施並未被實際適用。今晚他在首相官邸對記者表示，強烈敦促美方根據日美協議內容，立即修改已生效的總統令。但他強調，已與美方確認，日美之間對於協議內容並無分歧，至於在野黨痛批雙方沒有簽下白紙黑字的正式協議文件，石破則重申並不需要協議文件。

日美兩國政府7月達成協議，美方將日本的「對等關稅」稅率從25%下調至15%。根據日本政府先前的說法，美方承諾日本商品可適用一項特別條款，日方的理解是現行關稅稅率在15%以上的品項，應不再加徵對等關稅，而對於低於15%的品項，則將以總稅率達15%為限進行課稅。

但美國川普政府新的「對等關稅」在今天正式實施前，日本卻發現並不適用歐盟享有的「對等關稅封頂條款」保障，雙方在稅率的理解上出現極大的落差。亦即日本輸美商品一律在現行稅率的基礎上額外加徵15%，例如織物類商品，原稅率為7.5%，加徵15%後，將變為22.5%，超過日本理解的15%上限。

石破表示，目前正在美國訪問的經濟再生相赤澤亮正，已就該協議的內容與美方再次進行確認，他並強調「日美之間並無分歧」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財