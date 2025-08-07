晴時多雲

維田第二季營運符合預期 每股賺0.27元

2025/08/07 20:52

維田提到，後續將運用調整銷售價格、提升產品競爭力及強化客戶黏著度等手段，降低營運衝擊。（維田提供）維田提到，後續將運用調整銷售價格、提升產品競爭力及強化客戶黏著度等手段，降低營運衝擊。（維田提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠維田（6570）今天表示，首季受到國際不確定性影響，客戶普遍處於觀望態勢，導致營運表現較為平緩。進入第二季後，儘管面臨對等關稅、地緣政治與匯率波動等系統性風險干擾，公司仍掌握關稅緩衝期客戶急單機會，加上專案訂單回溫，推升出貨動能回升，營運表現符合預期，單季每股盈餘（EPS）0.27元。

維田第二季營收2.52億元，季增22.32%、年增4.66%；毛利率33.71％，季增1.7個百分點、年減1.9個百分點；營益率9.24%，季增4.28個百分點、年減0.65個百分點；歸屬母公司業主淨利994萬元，季增19.2%、年對年約略持平；每股盈餘0.27元，季增22.7%、年對年持平。

維田上半年累計營收為4.59億元、年減1.91%，毛利率34.5%，營益率7.3%，歸屬母公司業主淨利1823.3萬元、年減38.22%，每股盈餘0.49元、年減38.75%。針對下半年展望，維田強調，整體營運環境仍具挑戰性，關稅議題雖尚待觀察後續發展。

以目前看來，維田認為不確定性因素造成的影響可控，但是評估、觀察期可能拉長，公司將視實際市況與匯率走勢快速調整策略，審慎應對。預期訂單狀況將持續溫和回溫，隨著關稅走勢與匯率波動趨穩，市場能見度有望提升，公司也已備妥因應方案，將深化智慧物聯網、邊緣運算等技術的整合程度，強化中長期營運體質。

維田提到，後續將運用調整銷售價格、提升產品競爭力及強化客戶黏著度等手段，降低營運衝擊，維持整體彈性與機動性，展現經營韌性。未來也將持續密切關注新台幣匯率變化，靈活調整布局，以確保獲利能力與市場占有率。此外，公司將延續多角化經營策略，持續拓展產品應用場域與解決方案。

