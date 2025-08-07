擁存款500萬、月領4.4萬！6旬男因弟弟「1通電話」退休人生毀了

日本出現越來越多「年金寄生族」。（示意圖，美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本一名67歲退休上班族，擁有2500萬日圓（約新台幣500萬元）資產以及每月22萬日圓（約新台幣4.4萬元）的年金，原本過著平靜的退休生活，卻因為弟弟突如其來的1通求助電話，讓他的退休生活一夕變調，不僅養老金快速減少，也造成家庭失和，這正是日本「年金寄生族」越來越多的縮影。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導真實案例，67歲的高橋良夫先生（化名）從地方一家中型企業退休後，與結婚多年的妻子冴子女士（化名，68歲）一同過著平穩的退休生活。夫妻兩人的年金加總為每月22萬日圓，再加上妥善投資管理的2500萬日圓資產，生活雖不奢華，但也能享受旅行與外食，日子過得安穩，沒有太多煩憂。直到某日，弟弟啟（化名，58歲）打來的一通電話，讓這份安穩生活徹底翻轉。

弟弟從年輕時起工作總是不穩定，一直都是非正規員工、未婚、經濟拮据，不僅居無定所，也沒有積蓄，對他來說，疾病幾乎等同生活破產。他打電會給高橋先生表示，「最近一直頭痛連站起來都很吃力，雖然有去看醫生，但也查不出原因，沒辦法工作了，真的撐不下去了。」其實高橋先生早就隱約預感，總有一天會遇到這樣的狀況。雖然內心百般掙扎，但身為家人，還是無法狠心不管，經過與妻子討論後，兩人最終決定讓弟弟搬來同住。

讓弟弟入住後，高橋先生馬上前往市政府諮詢「生活保護」相關福利，沒想到接待窗口卻說「因為有親屬的扶養義務，請您們家人先協助支援」，高橋先生聽完頓時感到失望。日本民法中所規定的「親屬扶養義務」，並非絕對，也沒有強制力，實務上，政府會依據申請人的資產與收入，評估是否「在能力範圍內扶養」而非全面負擔。然而，部分公務員仍傾向「先由家人解決」，使得不少人在第一關就放棄申請。高橋先生也是如此，他覺得「這應該是我們家庭必須解決的事」。

與弟弟的同住生活，帶來的開銷遠比想像多，三人份的餐費、電費暴增、每月2至3次的就診與自費醫療開銷也讓生活壓力愈來愈大，藥品與健康食品，只要弟弟開口，也一一購買。對一向生活井然有序的妻子來說，小叔即使身體稍好也不願幫忙家事，整日懶散看電視的樣子讓她忍無可忍，最終，她選擇離家。如今，高橋先生不僅無法趕走弟弟，還得同時支付兩邊的生活費，看著辛苦存下的退休金快速減少，每天活在不安之中。

若想防止這種惡性循環，關鍵在於「不要盲目提供金援」。儘早尋求支援機構協助，例如申請就業支援等制度，在家庭內部明確劃定支援的範圍與限度，尋求地方政府、社區支援中心等第三方介入協調。

