晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

竟天、永信策略結盟 共同開發利基型學名藥

2025/08/07 19:49

竟天攜手永信，結盟開發利基型學名藥。圖為竟天董事長王藹君。（記者陳永吉攝）竟天攜手永信，結盟開發利基型學名藥。圖為竟天董事長王藹君。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃竟天生技（6917）今（7）日宣布與永信藥品簽署共同開發暨授權合作協議，建立長期合作夥伴關係，初期雙方將合作開發一項高單價且高毛利的利基型學名藥，並先以台灣為目標市場，未來將再伺機進軍國際市場。

竟天表示，本次合作開發的產品，為治療酒糟性皮膚炎的外用製劑，目前國內尚無相同成份的學名藥獲准上市，若一切順利，有機會爭取國內首發學名藥證，搶佔市場先機，並分食原廠專利藥市場份額。

根據合作協議，竟天負責藥物的開發與生產，包括配方設計、分析方法、GMP製程、IVRT （體外釋放試驗）與IVPT（體外穿透試驗）評估系統等；永信藥品則負責相關法規與藥證申請，以及未來產品上市後的市場行銷與銷售。

透過本次合作，竟天將可收取簽約金、階段里程碑金與產品上市後的銷售分潤；永信藥品則可強化在皮膚疾病領域的新產品組合、擴大行銷能量，提供更多滿足患者需求的醫療與照顧選項，締造多贏。

竟天董事長王藹君指出，酒糟性皮膚炎又稱為「酒渣」或「玫瑰斑」，主要特徵是在臉部肌膚出現紅腫、丘疹、膿包及鼻翼泛紅等症狀，由於其成因相當複雜，包括免疫反應、血管、神經、紫外線、外在刺激因素及蠕形蟎蟲（demodex）等，是一種難以根治且易復發的慢性皮膚疾病。

除了本次的共同開發案外，雙方近期也完成竟天旗下皮麻樂乳膏的台灣地區經銷授權合約，借助永信藥品在全台建構的良好通路關係上，可望擴大皮麻樂乳膏的能見度與信賴度，提升滲透率。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財