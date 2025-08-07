竟天、永信策略結盟 共同開發利基型學名藥

竟天攜手永信，結盟開發利基型學名藥。圖為竟天董事長王藹君。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃竟天生技（6917）今（7）日宣布與永信藥品簽署共同開發暨授權合作協議，建立長期合作夥伴關係，初期雙方將合作開發一項高單價且高毛利的利基型學名藥，並先以台灣為目標市場，未來將再伺機進軍國際市場。

竟天表示，本次合作開發的產品，為治療酒糟性皮膚炎的外用製劑，目前國內尚無相同成份的學名藥獲准上市，若一切順利，有機會爭取國內首發學名藥證，搶佔市場先機，並分食原廠專利藥市場份額。

根據合作協議，竟天負責藥物的開發與生產，包括配方設計、分析方法、GMP製程、IVRT （體外釋放試驗）與IVPT（體外穿透試驗）評估系統等；永信藥品則負責相關法規與藥證申請，以及未來產品上市後的市場行銷與銷售。

透過本次合作，竟天將可收取簽約金、階段里程碑金與產品上市後的銷售分潤；永信藥品則可強化在皮膚疾病領域的新產品組合、擴大行銷能量，提供更多滿足患者需求的醫療與照顧選項，締造多贏。

竟天董事長王藹君指出，酒糟性皮膚炎又稱為「酒渣」或「玫瑰斑」，主要特徵是在臉部肌膚出現紅腫、丘疹、膿包及鼻翼泛紅等症狀，由於其成因相當複雜，包括免疫反應、血管、神經、紫外線、外在刺激因素及蠕形蟎蟲（demodex）等，是一種難以根治且易復發的慢性皮膚疾病。

除了本次的共同開發案外，雙方近期也完成竟天旗下皮麻樂乳膏的台灣地區經銷授權合約，借助永信藥品在全台建構的良好通路關係上，可望擴大皮麻樂乳膏的能見度與信賴度，提升滲透率。

