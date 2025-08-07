晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

儒鴻第二季匯損重創獲利 單季每股盈餘2.19元

2025/08/07 19:50

儒鴻第二季每股盈餘（EPS）2.19元。圖為儒鴻總部大樓。（記者方韋傑攝）儒鴻第二季每股盈餘（EPS）2.19元。圖為儒鴻總部大樓。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕紡織龍頭廠儒鴻（1476）第二季受到新台幣匯率強升重創獲利表現，國外營運機構財務報表換算兌換差額高達7億9774.6萬元，單季每股盈餘（EPS）2.19元；管理層預計將於下週四（14日）受邀參加法說會，預期美國對等關稅、客戶需求變化與後續匯兌事宜將成為市場關注焦點。

儒鴻第二季營收97.18億元，季增3.65%、年增1.3%；毛利率25.65%，季減4.5個百分點、年減5.87個百分點；營益率15.45%，季減5.7個百分點、年減6.44 個百分點；歸屬母公司業主淨利6.01億元，季減64.2%、年減65.3%；每股盈餘2.19元，季減64.2%、年減65.3%。

儒鴻上半年營收190.92億元、年增10.8%，毛利率27.89%、年減2.70個百分點，營益率18.21%、年減2.55個百分點，歸屬母公司業主淨利22.81億元、年減 27.8%，每股盈餘8.31元、年減27.8%。

儒鴻7月營收30.44億元，月減7.4%、年減2.9%，今年前7個月營收累計為221.36億元、年增8.72%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財