儒鴻第二季匯損重創獲利 單季每股盈餘2.19元

儒鴻第二季每股盈餘（EPS）2.19元。圖為儒鴻總部大樓。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕紡織龍頭廠儒鴻（1476）第二季受到新台幣匯率強升重創獲利表現，國外營運機構財務報表換算兌換差額高達7億9774.6萬元，單季每股盈餘（EPS）2.19元；管理層預計將於下週四（14日）受邀參加法說會，預期美國對等關稅、客戶需求變化與後續匯兌事宜將成為市場關注焦點。

儒鴻第二季營收97.18億元，季增3.65%、年增1.3%；毛利率25.65%，季減4.5個百分點、年減5.87個百分點；營益率15.45%，季減5.7個百分點、年減6.44 個百分點；歸屬母公司業主淨利6.01億元，季減64.2%、年減65.3%；每股盈餘2.19元，季減64.2%、年減65.3%。

儒鴻上半年營收190.92億元、年增10.8%，毛利率27.89%、年減2.70個百分點，營益率18.21%、年減2.55個百分點，歸屬母公司業主淨利22.81億元、年減 27.8%，每股盈餘8.31元、年減27.8%。

儒鴻7月營收30.44億元，月減7.4%、年減2.9%，今年前7個月營收累計為221.36億元、年增8.72%。

