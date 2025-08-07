晴時多雲

美對台課徵20％關稅 台中機具業者面臨與中國低價競爭考驗

2025/08/07 18:56

台中機具業者將面臨與中國低價競爭考驗。（記者黃旭磊攝）台中機具業者將面臨與中國低價競爭考驗。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕美國對台課徵20％對等關稅，台中市仁化工業區位於大里區，鄰近台中市及台中軟體園區為機械、工具、五金業重鎮，協會理事長蔣國欽說，4月關稅寬限期後，美方市場「追單」到7月就沒單了，8月是訂單空窗期，9月後勢必要轉移到歐洲等相關市場，與中國供應商進行低價競爭。 

仁化工業區有十多家機具相關業者，其中有7成是機械五金加工廠，近半數商品銷往美國，據了解，因應輸美關稅多20%後續產線，至少有2家業者要將產線移到越南、泰國，當地人事及生產成本比台中便宜15%。

蔣國欽經營塑膠模具製造廠，他表示，預期8月是訂單空窗期，後續勢必要轉移到美國以外市場，與中國供應商進行低價競爭，中國產線產能過剩，早在幾年前就移轉市場，減少輸美比例，而台灣才剛起步，輸美要加課20%關稅，比日本、韓國等主要競爭者都高，輸往歐洲又要面臨中國低價競爭，「接下來才是考驗開始」。

