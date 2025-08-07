核心業務動能強勁 聯邦銀上半年EPS為0.5元

聯邦銀今（7）日舉行線上法人說明會，上半年信用卡營收年增13.97%。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕聯邦銀（2838）今（7）日舉行線上法人說明會，上半年利息淨收益年增17.85%、手續費淨收益年增6.25%，信用卡營收達29.62億元、年增13.97%，卡戶信貸餘額更年增22.66%，核心業務動能強勁，上半年合併稅後淨利27.11億元，EPS為0.5元。

在主要業務表現方面，聯邦銀存放款持續成長。總存款平均餘額逾8204億元，年增5.34%；總放款平均餘額為6213億元，年增5.86%。其中企業金融與消費金融業務分別年增8.25%與4.41%，呈現聯邦銀對於企業、個人客群雙向並進的穩健布局。

請繼續往下閱讀...

信用卡業務表現方面，聯邦銀上半年信用卡營收達29.62億元，年增13.97%；卡戶信貸餘額年增22.66%。根據主管機關最新數據，截至今年5月，聯邦銀行流通卡數突破275萬張，有效卡數逾184萬張，有效卡率達67.17%，年增2.72%，並在流通卡與有效卡率上，雙雙排名市場第7。

在資本結構與風險控管方面，截至今年6月底，聯邦銀行的第一類資本比率為13.15%、普通股權益比率為10.78%，均優於法定標準。資產品質方面，逾期放款金額為15.71億元，逾放比率僅0.25%，備抵呆帳覆蓋率高達469.57%，顯示資產品質維持良好水準。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法