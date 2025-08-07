晴時多雲

藥華藥打造未來新支柱 自生技中心、工研院技轉新藥

2025/08/07 19:14

生技中心研發的CD73抗體新藥，今技轉給藥華藥。圖右起為藥華藥執行長林國鐘、董事長詹青柳、生技中心董事長涂醒哲、執行長李財坤。（記者陳永吉攝）生技中心研發的CD73抗體新藥，今技轉給藥華藥。圖右起為藥華藥執行長林國鐘、董事長詹青柳、生技中心董事長涂醒哲、執行長李財坤。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕國內新藥公司藥華藥（6446）研發的血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg，即P1101）已陸續在全球上市，為了增加更多產品線，藥華藥今日自生物技術開發中心（生技中心）授權CD73抑制劑候選抗體藥物DCBPR2201，下週一也要從工研院技轉癌症免疫治療新藥，多路並進打造未來營運支柱。

生技中心執行長李財坤表示，由於CD73可將細胞外的AMP（單磷酸腺苷）轉換為腺苷（Adenosine），而大量的腺苷會削弱T細胞、自然殺手細胞等免疫效應細胞的功能，導致抗癌免疫力受到抑制，造成癌細胞不斷增生，因此如何有效抑制CD73活性，成為國際藥廠積極搶攻的免疫療法新賽道。而生技中心在經濟部技術司科專計畫支持下，已成功的自主開發出CD73抑制劑抗體新藥DCBPR2201。

生技中心生物製藥研究所副所長廖助彬說明，DCBPR2201為人源化的單株抗體，其獨特之處在於抗體與細胞表面CD73結合後，會與細胞膜之間產生立體障礙，有效阻斷CD73酵素構型閉合，而達到穩定且持久的抑制效果，且逆轉免疫抑制的藥效明顯優於競品，展現出十足的競爭優勢。

廖助彬表示，DCBPR2201預期將可與免疫檢查點抑制劑併用於非小細胞肺癌、胰臟癌與三陰性乳癌等CD73高表現的癌症治療。目前DCBPR2201已完成全球專利佈局，並順利取得台灣與美國專利核准。

藥華藥表示，DCBPR2201具備強化腫瘤免疫治療反應的潛力，不僅可作為新一代腫瘤免疫藥物平台的核心，亦有與公司現有產品線相輔相成的潛力，可望擴展免疫治療應用版圖，預計最快可在後年進入人體臨床試驗。

