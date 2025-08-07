中國房市出現罕見拋售潮 中古屋出售數量753萬間破紀錄

根據最新統計，中國中古屋掛賣數量已達753萬間。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國房地產市場已持續低迷5年，儘管北京當局祭出多項拉抬房市措施，始終未見成效，尤其是中古屋拋售情況越演越烈，就連香港富豪李嘉誠也在拋售中國的房產。根據最新統計，中國中古屋掛售數量已達753萬間，創下歷史新高，許多仲介公司紛紛在門口張貼「急售」、「直降多少萬」的海報，有網友直言，中國各地可能出現一場前所未見的房屋拋售潮。

綜合《網易》、《中華網》等中國媒體報導，在7月的最後一天，李嘉誠創辦的長江實業旗下和記黃埔地產，集中出售位於廣州、東莞、中山和惠州4個建案的400間住房；其中，最便宜的一間住房面積51平方公尺（15.43坪），開價僅40萬人民幣（下同，新台幣166萬元），相當於每平方公尺不到8000元（每坪不到新台幣10.8萬元），與當初開價每平方公尺1萬至1.4萬元（每坪新台幣13.8萬元至19.2萬元）相比，折扣幅度確實很大，顯示李嘉誠急於出脫的決心。

近年來拋售中國房產的不僅是李嘉誠，很多建商都在開出更優惠的價格，包括向來最喜歡炒房的投資客，也在加速拋售。根據最新統計，截至今年5月31日，中國中古屋掛賣數量已達753萬間，光重慶市，就掛牌出售30萬間。但這種激增的庫存不只集中在個別城市，而是全國性的問題，瀋陽掛牌20萬間，天津19.5萬間，蘇州17.3萬間，杭州16萬間，幾乎每一座主要城市都在「中古屋堰塞湖」中掙扎。更令人憂心的是，這些數據還不包含尚未掛牌的新屋庫存，一旦疊加，供給將遠遠超過市場真實需求。

根據中國房地產指數研究院最新報告，7月中國百大城市中古屋均價年減7.32%，跌幅較6月的7.26%擴大；其中，一線城市中古屋價格月跌0.61%，二線及三、四線城市中古屋價格分別較上月下跌0.84%、0.77%。

中國為何出現中古屋拋售潮，分析認為有3大原因。首先，中國人的人口結構改變，從2022年開始，中國已連續3年出現人口負成長，60歲以上老年人口高達3.1億，適齡購房群體越來越少，未來10年新增購房的年輕人估計將減少2800萬人。

其次，中國經濟持續低迷，很多人面臨降薪甚至失業，因而付不起房貸，房貸逾期率已升至1.7%。最後，房產地段分化越來越嚴重，很多三、四線城市經濟產業單一，人口外流加劇，房屋空置率超高，迫使一些屋主和投資客拋售。

