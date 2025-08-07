玉山金前7月大賺202億 創史上同期最高

玉山金前7月大賺202億元。圖為玉山金董事長黃男州。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕玉山金控公布2025年7月自結盈餘，單月稅後盈餘34.6億元，累計今年1至7月的稅後盈餘202.1億元，創歷年同期獲利最高，並較去年同期增加30.9%， EPS為1.25元。其中，玉山金的主要獲利來源玉山銀行，今年前7月稅後盈餘更來到200.7億元，正式躋身為「銀行獲利200億」俱樂部的成員。

玉山金將於下周一舉行2025年第二季法說會前記者會，地點在玉山第二總部大樓東昇廳舉行，說明營運概況與未來展望，出席人員包括玉山金董事長黃男州、玉山金總經理陳茂欽、玉山金財務長程國榮、玉山金風險長謝冠仁及保德信投信總經理梅以德。

根據統計，玉山金主要子公司玉山銀行累計稅後盈餘200.7億元，較去年同期增加40.8％；玉山證券獲利11.8億元、玉山創投獲利0.02億元、保德信投信獲利0.95億元。

玉山金表示，玉山金控總資產為4.18兆元，玉山銀行（合併）總資產為4.14兆元、玉山銀行（個體）總資產為4.05兆元。

