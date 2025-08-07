晴時多雲

毅嘉打入無人機、機器人領域 馬來西亞廠第四季量產

2025/08/07 19:09

毅嘉總經理曾恭勝。（記者王憶紅攝）毅嘉總經理曾恭勝。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅、實習記者林子云／台北報導〕軟板廠商毅嘉（2402）今（7）日召開法人說明會，執行長曾恭勝表示，以往上下半年營收比45比55，今年第二季有關稅提前拉貨潮，預期第三季傳統旺季營收與第二季相當，第四季在馬來西亞廠量產下，預期全年仍有二位數成長。

曾恭勝指出，毅嘉要轉型成為子系統模組方案解決廠商，因此產品線更多元，目前包括無人機、機器人、光通訊、散熱等領域都有介入。

在馬來西亞新廠進度上，曾恭勝表示，馬來西亞二廠一期預計10月量產，目前產品應用包括資料通訊、智慧 座艙、儲能BMS，而旁邊二期土地已取得，產品訂單規劃中，目標是 2030年馬來西亞廠營收占比逾40%。

市場法人指出，毅嘉光通產品線目前小量出貨予美系前兩大光通領導廠商，產品用於光收發模組之SMT及軟硬板。考量需求強勁、訂單能見度長，且客戶有去中化需求，馬來西亞新產能開出後將有望大幅提升光通產品出貨量，預期2027年營收佔比來到雙位數。

市場法人表示，根據市場調查指出，全球機器人市場產值預估將從2024年之1200億美元增加至3111億美元，CAGR達17.2%。毅嘉技術可提供機器人關節的機電整合、皮膚矽膠、軟板等零組件，透過直接整合提供客戶一站式購足的方便性，亦增加與客戶的黏著度。目前機器人產品線已出貨軟板模組、打件予美系及中系客戶。機構件亦送樣中，預計於第三季開始量產出貨，無人機產品亦於2026年開始貢獻。

