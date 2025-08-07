漢來美食委託國揚在汐止興建中央工廠 金額約6.89億

漢來美食規劃於新北市汐止區建置中央工廠、員工宿舍及研發中心。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕漢來美食（1268）因應營運擴充需求，規劃於新北市汐止區建置中央工廠、員工宿舍及研發中心，今董事會決議，擬與關係人國揚實業股份公司簽訂委託興建合約，金額約6.89億元。

漢來美食表示 ,2025年除規劃拓店與改裝包括島語、湯包等品牌的拓店，以及台茂海港、巨蛋翠園等餐廳的改裝升級外；面對蓬勃發展的外送與宅配市場，也積極籌備中央工廠以擴大投入電商產品及通路。

請繼續往下閱讀...

本次汐止中央工廠興建工程，考量關係人國揚公司具備專業技術與長期合作經驗，能整合集團資源及提升效率，故選定其為本興建工程廠商。

汐止中央工廠未來不僅將成為漢來美食研發創新的重要基地，同時也將為公司快速展店及多元產品發展帶來支持，以標準化的製程提升營運效率並降低人力資源短缺及成本增加的衝擊，強化公司的市場競爭力及規模化發展奠定穩固基礎。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法