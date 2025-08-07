晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

雄獅上半年EPS 8.51元 創史上同期新高

2025/08/07 18:05

雄獅上半年EPS 8.51元，創史上同期新高。（雄獅提供）雄獅上半年EPS 8.51元，創史上同期新高。（雄獅提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕雄獅（2731）第二季合併營收78.47億元，年增4.92%、季增8.93%，每股稅後盈餘3.94元。上半年營收149.93億元，年增11.28%，每股稅後盈餘8.51元，創上市以來最佳成績。

雄獅7月營收26.14億元，年減7.32%，扣除去年郵輪包銷2.6億元，今年7月營收仍小幅成長，累積１至7月營收176.07億元，年成長8.77%。

展望下半年，雄獅指出，新台幣升值與新增國定連假政策雙重利多發酵，旅遊市場需求持續看好，接下來賞楓、滑雪、耶誕、跨年等秋冬旅遊季節將陸續來臨，特別是長程線產品，已呈現預訂且需求強勁的態勢，下半年整體旅遊市場表現值得期待。

雄獅指出，上半年儘管國際經濟局勢動盪，消費者初期多持觀望態度，但隨著近期經濟趨於穩定，加上新台幣升值的利多效應，國際旅遊需求持續增溫，因此整體表現穩健成長，其中歐洲、日本為產品主力，同時歸功於產品結構調整優化與提早佈局。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財