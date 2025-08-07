雄獅上半年EPS 8.51元，創史上同期新高。（雄獅提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕雄獅（2731）第二季合併營收78.47億元，年增4.92%、季增8.93%，每股稅後盈餘3.94元。上半年營收149.93億元，年增11.28%，每股稅後盈餘8.51元，創上市以來最佳成績。

雄獅7月營收26.14億元，年減7.32%，扣除去年郵輪包銷2.6億元，今年7月營收仍小幅成長，累積１至7月營收176.07億元，年成長8.77%。

請繼續往下閱讀...

展望下半年，雄獅指出，新台幣升值與新增國定連假政策雙重利多發酵，旅遊市場需求持續看好，接下來賞楓、滑雪、耶誕、跨年等秋冬旅遊季節將陸續來臨，特別是長程線產品，已呈現預訂且需求強勁的態勢，下半年整體旅遊市場表現值得期待。

雄獅指出，上半年儘管國際經濟局勢動盪，消費者初期多持觀望態度，但隨著近期經濟趨於穩定，加上新台幣升值的利多效應，國際旅遊需求持續增溫，因此整體表現穩健成長，其中歐洲、日本為產品主力，同時歸功於產品結構調整優化與提早佈局。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法